ارتكب مجزرة بشرية منذ 14عاما.. بلجيكا تعتقل عراقيا على أراضيها

اعتقلت الشرطة البلجيكية مشتبها به يحمل الجنسية العراقية يعتقد أنه متورط في سلسلة تفجيرات وقعت في بغداد في إطار خلية تابعة لتنظيم القاعدة.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المعتقل مقيم في بلجيكا منذ العام 2015، ومن المعتقد انه مسؤول جزئيا عن عدة تفجيرات استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد في عامي 2009 و 2010، مما أدى الى مقتل 376 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 2300 آخرين.

ونقل التقرير عن بيان للمدعي العام البلجيكي ان هذه الهجمات نفذت من خلال سيارات مفخخة ضد العديد من المباني الحكومية وغيرها.

وأشار البيان إلى ان المشتبه به والذي لم تنشر اسمه، من مواليد العام 1979 ، وكان قد اعتقل في 3 مايو الحالي، وتم توجيه اتهامات له بالضلوع بعدة جرائم قتل لأهداف إرهابية، بالاضافة الى المشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية، والتورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.