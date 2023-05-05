الأحد.. انطلاق مهرجان النحت على الرمال بـ شاطئ السرايا العام

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف انطلاق مهرجان النحت على الرمال يوم الأحد المقبل على مستوى محافظات الجمهورية بشاطئ السرايا العام.

وذكرت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم غلق الشاطئ على مدار ٤ أيام مدة المهرجان حتى يتمكن المشاركون من استكمال أعمالهم الفنية.

يشارك في المهرجان ١٣ مشاركا من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، وكلية تربية نوعية بجامعة الإسكندرية وكلية تربية نوعية بجامعة دمياط، وكلية تربية نوعية بجامعة مطروح.

وسيتم اختيار ٣ فائزين من الأعمال المشاركة في المهرجان للحصول على جوائز قيمة.