دعاء لحفظ الجنين من التشوهات وتسهيل الولادة

دعاء لحفظ الجنين من التشوهات .. من أهم جوانب الجمال في حياة الانسان إنجاب الأطفال، أقسى غايات القلق في الحياة هي لحظات قلق الوالدين على أطفالهم، حتى وهم بذرة صغيرة في بطون أمهاتهم، وفي مراحل تكوينهم يتابعونها لحطة بلحظة فهم الحياة والأمل في عيون آبائهم وأمهاتهم.

ودعاء حفظ الجنين من التشوهات على محرك البحث جوجل ينتشر بشكل كبير لكن نص صريح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا الدعاء، لكن سنقدم عددا من الادعية تتعلق بهذا الأمر أدعية حفظ الجنين من التشوهات حتى يبارك الله لنا فيهم ويحفظهم وتقر بهم الأعين.. في السطور المقبلة دعاء لحفظ الجنين من التشوهات.



دعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة

دعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة ربِّ هبْ لي من لدنك ذريةً طيبةً إنك سميع الدعاء ، ربِّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين، ربِّ إني نذرت لك ما في بطني محرَّرًا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم... اللهم رب جبريل وميكائيل و إسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب و ترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة – ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عونا ومعينا، وحافظا و ناصرا. ربِ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ من دعوة الإسلام، واجعله رَبِّ رَضِيًّا رب هب لي غلاماً زكياً، واجعله اللهم مباركاً أين ما كان، وأعنه على الصلاة والزكاة مادام حياً وباراً بوالديه، ولا تجعله جباراً شقياً.

رب لا تجعله جباراً عصياً لا إله إلا الله الملك الجبار، لا إله إلا الله الملك القهار، لا إله إلا الله الملك الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الحق المبين لا إله إلا الله الحق الصادق، أشهد أن لا إله إلا أنت إلهاً واحداً، أحداً صمداً فرداً وتر حياً قيوماً، بسم الله وبالله، بسم الله العظيم، بسم الله ذي العزة والقدرة اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.

دعاء لحفظ الجنين من المَوْتَ

دعاء لحفظ الجنين من المَوْتَ، ربّ أبعد عنه أمراض القلوب والأبدان، وبلغني فيه غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان، ربّ متعني ببره في حياتي وأسعدني بدعائه بعد مماتي، وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم إنّك وهبت لي جنيني من غير حول مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حول مني ولا قوة، اللهم احفظه من أي مكروه يصيبه ومن كل شر وضرر، اللهم احفظه من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، اللهم اجعل حياته سعيدة وأجره من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعله من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس ديناً وعبادة وأخلاقاً، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة، دعاء حفظ الجنين اللهم أغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سواك، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، ربّ ارزقه صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار.



دعاء لتثبيت الجنين في الرحم

دعاء لتثبيت الجنين في الرحم لتعمر الأم قلبها بالسكينة والطمأنينة والهدوء، فالدعاء يذهب الخوف والقلق ويعمر قلبها بالإيمان أيضا اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام. برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك، اللهم اكتب له الرزق الواسع، اللهم واكتبه من الصالحين. كما اللهم اجعله من حفظة كتابك والعاملين به. اللهم اكتب له المعافاة في الدين والدنيا، واجعله اللهم اجعله بارا بوالديه. اللهم اجعله قرة عين لوالديه.

اللهم يا نور السموات والأرض، ويا عماد السموات الأرض، ويا جبار السموات والأرض، ويا ديان السموات والأرض، ويا وارث السموات والأرض، ويا مالك السموات والأرض، ويا عظيم السموات والأرض، ويا عالم السموات والأرض، ويا قيوم السموات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، احفظ لي جنيني بحفظك.

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.



دعاء لحفظ الجنين من التشوهات

دعاء لحفظ الجنين من التشوهات اللهم اجعله قرّة عين لي ولوالده ولأخوته وللمسلمين، اللهم إنّي أعيذه بك وذريّته من الشيطان الرجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذي خلقته، وأنت الذي أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله، واجعل التوحيد فى قلبه، وأعنّي على تربيته يا أرحم الرّاحمين، ودعاء لحفظ الجنين من التشوهات للهم إنّي أستودعك جنيني الذي في رحمي، فردّه ليّ عند مولده مردًّا سالمًا معافى من كلّ شرّ، وكلّ مرض، وكلّ أذى، اللهم إنّي أسالك أن تجعله مسلمًا مؤمنًا، وأن تجعله من الدّعاة الصّادقين المخلصين، وأن ترزقه الشّهادة بعد طول عمر وحسن عمل

اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، اللهم إنك وهبته لي من غير حولٍ مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حولٍ مني ولا قوة، اللهم اجعله من صالح عبادك، وحفظة كتابك، ومن أحسن الناس دينًا وعبادة وأخلاقًا، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيش لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته، سبحان الله خضوعاً لعظمته،

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سورة قرآنية لحفظ الجنين

سورة قرآنية لحفظ الجنين وذلك لم يرد أن هناك سور من القران الكريم تحافظ على الجنين أو تبيت الحمل كما يتداول البعض ، سواء سورة الحاقة ، أو سورة مريم ، لكن في قراءة القرآن عموما، والرقية الشرعية ، وكل سور القرآن الكريم خير وشفاء وحفظ بمشيئة الله (اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ). (قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ*اللَّـهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ) وقراءة المعوذتين

(رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ). (رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ).

(وَإِنّي خِفتُ المَوالِيَ مِن وَرائي وَكانَتِ امرَأَتي عاقِرًا فَهَب لي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا*يَرِثُني وَيَرِثُ مِن آلِ يَعقوبَ وَاجعَلهُ رَبِّ رَضِيًّا).(يا يَحيى خُذِ الكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيناهُ الحُكمَ صَبِيًّا*وَحَنانًا مِن لَدُنّا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيًّا*وَبَرًّا بِوالِدَيهِ وَلَم يَكُن جَبّارًا عَصِيًّا).

(قالَ إِنّي عَبدُ اللَّـهِ آتانِيَ الكِتابَ وَجَعَلَني نَبِيًّا*وَجَعَلَني مُبارَكًا أَينَ ما كُنتُ وَأَوصاني بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمتُ حَيًّا*وَبَرًّا بِوالِدَتي وَلَم يَجعَلني جَبّارًا شَقِيًّا*وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَومَ وُلِدتُ وَيَومَ أَموتُ وَيَومَ أُبعَثُ حَيًّا). (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا).



دعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة

دعاء لحفظ الجنين وتسهيل الولادة بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السّميع العليم. اللهم ربّ النّاس أذهب البأس، اشفِ أنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، بسم الله أرقيك، من كلّ شيء يؤذيك، من شرّ كلّ نفس أو عين حاسد، باسم الله أرقيك

اللهم يا منان يا بديع السموات والأرض، يا من تقدر المقادير كيفما تشاء، أسألك اللهم أن تيسر لي الحمل وتجعل الشهور القادمة تحمل كل الخير. اللهم إني أعيذ جنيني بكلماتك التامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامة، اللهم إني أعيذه بك من كل شر وسوء ومكروه. يا الله يا الله يا الله، لك الحمد أن رزقتني ووهبتني هذا الحمل، وأكرمت جسدي باحتواء هذا الجنين، اللهم إني أسألك كما رزقتني الحمل أن ترزقني حفظه، وأن تحفظه وتجعله معافى بتمام الخلقة ووافر الصحة. اللهم احفظ جنيني واحمِه وأبعد عنه كل مكروه، اللهم احرسه بعينك التي لا تنام.



“ربِّ هبْ لي من لدنك ذريةً طيبةً إنك سميع الدعاء”. “ربِّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين”. اللهم رب جبريل وميكائيل و أسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب و ترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة – ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عونا ومعينا، وحافظا و ناصرا. “ربِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ من دعوة الإسلام، واجعله رَبِّ رَضِيًّا”.