هربوا شباب في سفينة.. بدء محاكمة عصابة الهجرة غير الشرعية بالغربية |صور

بدأت محكمة جنايات المحلة بالدائرة الخامسة اليوم نظر أولي جلسات محاكمة المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتسببوا في وفاة ثلاث شباب في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل اليونان .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جهاد فرج الالفي وعضوية المستشارين ايمن يونس ابوزيد والدكتور محمود محي الدين الغزولي وسكرتير الجلسة ابراهيم الدسوقي.



ودفع محامو الدفاع عن المتهمين كل من جمال موسي وإبراهيم الهليس وهبة عادل الزيادي أثناء مرافعتهم أمام هيئة المحكمة بأدلة نفي الاتهام حيال المتهمين والتأكيد علي برائتهم وعدم صحة التحريات المقدمة ضدهم لافتين إلي بطلان التحريات من الجهة المعنية باجراءها وانتفاء الصلة بين الشاكين والمتهمين في فعاليات الواقعة وبطلانها وفق الإجراءات القانونية.

كان المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي قرارا بأمر إحالة في القضية رقم 2309 لسنة 2023 م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 139 لسنة 2023 م كلي شرق طنطا والمتهم فيها كل من "أحمد .ع.ع" (هارب)و"أشرف .ا.ع"(محبوس) و"عبدالرحمن.ر.ع" (محبوس) و"محمد.ش.ع.د"(هارب) و"أميره .ا.ع"هاربة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبة المتهمون بتهمه تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية مع استمرار حبس المتهم الثاني والثالث وضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الأخرين و حبسهم علي ذمة المحاكمة .

وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين في شهر يونيو عام 2022م بدائرة مركز زفتي علي النحو الآتي للمتهم الأول فقد أسس وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين بينما من المتهمون من الثاني إلي الخامسة فقد انضموا وكانوا أعضاءا في الجماعة الإرهابية المذكورة والتي تخصصت في تهريب الشباب في مجالات الهجرة غير الشرعية.

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة أن جميعهم ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بالاشتراك مع عدد من السماسرة ذات الطابع غير الوطني بتأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة بأن أسس وأدار المتهم الأول منظمة لهذا الغرض وانضم إليه باقي المتهمين واستغلوا حاجة المهاجرين المهربين وهم كل من شريف حسني المغاوري وصبري عبد المجيد شوقي ومحمد عبده عبد النبي حال كون الاول والثالث أطفال ورغبتهم في السفر للخارج فاستقطبوهم معرضين حياتهم للخطر مقابل التحصيل علي مبالغ مالية مما تسبب في وفاة الاول والثاني وعدم الاستدلال علي الثالث .



وتابعت النيابة العامة في قرارها اعتمادا علي شروع المتهمين في تهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المهربين حسب التحقيقات واستخدامهم سفينة في غير الغرض المعد لها في إرتكاب الجريمة موضع الاتهام الرئيسي حيالهم.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة أيدت في قرارها بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وإرفاق أقوال الشهود وأدلة الشهود.

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