عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الغربية: عقوبات رادعة في وقائع الغش وتسريب الامتحانات

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم على ضرورة عدم حيازة الهاتف المحمول خلال أداء جميع الامتحانات العامة والمحلية والنقل، وذلك تجنباً للآثار السلبية والعقوبات المترتبة على ذلك، موجهاً رسالته إلى جميع الطلاب، وأولياء الأمور. 

txt

تتكتم عن الصعوبات.. بوتين يوجه اتهاما جديدا للدول الغربية بسبب الاقتصاد


 

وشدد "حسن" على الآثار السلبية والعقوبات المترتبة على الغش، أو الشروع فيه، وتسريب الامتحانات بأي طريقة، وحيازة المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية من هدفها الغش، مؤكداً أن حيازة الطالب للهاتف المحمول حتى ولو كان مغلقاً أثناء أداء الامتحان يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب، فضلاً عن أي محاولة للغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه، أو تسريب الامتحانات بأي طريقة كانت من هدفها إفشاء سرية الامتحان أثناء أو قبل سبره، يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها.

txt

تتكتم عن الصعوبات.. بوتين يوجه اتهاما جديدا للدول الغربية بسبب الاقتصاد

وأضاف وكيل الوزارة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من " أذاع أو طبع أو نشر أو روج أسئلة" بأي وسيلة، أسئلة الامتحانات أو أجوبتها سواء في الامتحانات العامة أو المحلية أو النقل، ويعاقب على الشروع في طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج  لأسئلة الإمتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن ( سنة) وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأهاب وكيل الوزارة، بأولياء أمور الطلاب، والمعلمين، والطلاب، بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي فعل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم، ومستقبل أبنائهم.

وفي ختام رسالته، قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين والمعلمين وأولياء الأمور، الذين يقدمون الدعم لإنجاح الامتحانات والحفاظ على سريتها، وحسن سيرها، لضمان مستقبل أبنائنا الطلاب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، مع أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق.

ارة التربية والتعليم التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الفصل الدراسى الثانى للعام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب السوبر| الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. وتعليق مثير من محاميه الإيطالي

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

صادمة للأحمر.. تسريب عقوبات كاف ضد الترجي قبل مواجهة الأهلي

موضوعات متعلقة

اندلاع المواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين ببيت لحم واعتقال 8 من الضفة الغربية

ترشيحاتنا

ظهور مرض وبائي في دولة عربية وإجراءات عاجلة من وزارة الصحة

أكتر فريق | تعليق مثير من شوبير عن الأهلي قبل مباراة السوبر

تعاطي المخدرات .. خطيب المسجد الحرام : مضارها الدينية والدنيوية لا تحصى

حظ سيئ يطارد باتشيكو مدرب بيراميدز أمام الأهلي قبل نهائي السوبر

هآرتس: تقديرات حماس بغزة نجحت وخلايا منظمة بدأت تنفذ عمليات الضفة

بيته قِبلة طلاب العلم |ذكرى ميلاد الشهاوي تجدّد سيرة شيخ الشافعية بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تركز على البوفيه بحفلات الزفاف وسعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة

أمريكية تطلب الطلاق لأغرب سبب: زوجي يطبخ لي طوال اليوم طعاما لذيذا

10 إطلالات لـ جوري بكر أثارت الجدل بعد تصدرها التريند.. شاهد

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يقدم نصائح هامة لمرضى الحساسية الجلدية والصدرية والأنفية

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ