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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تتكتم عن الصعوبات.. بوتين يوجه اتهاما جديدا للدول الغربية بسبب الاقتصاد

صدى البلد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، إن الدول الغربية لا تريد التحدث عن الصعوبات التي تواجهها في الاقتصاد.

 

وتأتي تصريحات بوتين بعد تأكيد البنك المركزي الأوروبي، أن رفع أسعار الفائدة مفيد للبنوك الأوروبية في تعويض الخسائر، كما أن البنوك الأوروبية في أمان ولديها أصول وسيولة كافية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقد أدان المركزي الأوروبي الحرب الروسية الأوكرانية بوصفها أنها خطر قائم ومستمر في الاقتصاد، مؤكدا أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة أطول من اللازم.

 

ونوه المركزي الأوروبي، بأن التضخم المرتفع تسبب بفقدان بعض القدرات الشرائية، مضيفا أن التضخم مستمر بالارتفاع بسبب اضطرابات سلاسل التوريد. 

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