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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

عقوبة الشناوي ومعلول بسبب ضرب الشيبي في السوبر المصري| الحقيقة والتفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

تردد أنباء مؤخرا حول تحويل محمد الشناوي وعلي معلول، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل، للتحقيق من قبل اتحاد الكرة بعد أحداث مباراة السوبر أمام بيراميدز.

وتوج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، بعد أن حسم المباراة النهائية أمام بيراميدز بهدف نظيف.

جاء ذلك في اللقاء الذي أقيم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات، مساء أمس الجمعة.

تعدي الشناوي ومعلول على الشيبي

شهد الشوط الأول الإضافي من مباراة الأهلي وبيراميدز، في السوبر المصري، أحداثًا مؤسفة بعدما تعدى عددًا من لاعبي الأهلي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بسبب لعب الكرة وقت سقوط محمد عبد المنعم مدافع الأحمر.

واستغل الشيبي إخراج الشناوي للكرة، لعلاج زميله، وحاول بناء هجمه لـ بيراميدز، الأمر الذي أغضب لاعبي الأهلي، واعترضوا بعنف على اللاعب المغربي.

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جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

حقيقة تحويل ثنائي الأهلي للتحقيق

بدوره شارك أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، حول إحالة لاعبي الأهلي للانضباط.

وقال جمال علام: “لم يتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط؛ فلجنة المسابقات ستستلم تقرير الحكم والمراقب وهي صاحبة القرار”.

ونفى مسؤولو اتحاد الكرة، ما تردد حول صدور قرار بإحالة محمد الشناوي وعلي معلول للجنة الانضباط، مؤكدين أن الأمر سيكون بناء على قرار الحكم ومراقب المباراة فقط.

وأشار اتحاد الكرة، إلى أن الواقعة كانت أمام محمود البنا حكم المباراة، الذي نجح في السيطرة على الأمر، وأن تحويل اللاعبين للجنة الانضباط يكون حال وجود إدانة من الحكم.

مباراة الأهلي وبيراميدز

لجأت مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز، إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وهو ما حصل لأول مرة في تاريخ كأس السوبر المصري في أبوظبي.

جاء هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 96 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء نفذها الظهير الأيسر التونسي علي معلول، بعد تدخل عنيف من محمد حمدي ضد محمود عبد المنعم "كهربا" داخل منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة تألق حراس المرمى من الجانبين، حيث تصدى محمد الشناوي لعدة فرص خطيرة لـ بيراميدز، وأنقذ أحمد الشناوي مرمى فريقه من هجمات متتالية للاعبي الأهلي.

وبهذا التتويج، رفع الأهلي رصيده من الألقاب هذا الموسم إلى ثلاثة، بعد كأس مصر والسوبر الإفريقي، ولا يزال يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري ويلعب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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