بسبب السوبر| الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. وتعليق مثير من محاميه الإيطالي

أكد أحمد حسام ميدو، عضو اللجنة الفنية بالزمالك، أن مجلس الإدارة استعان بمحام إيطالي لتقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة المصري.

وكان الزمالك قد أكد في بيان، أنه سيلتقي اتحاد الكرة قريبا أمام الفيفا، لوضع حد للظلم والمحاباة والمجاملات الفجة وضرب القوانين واللوائح عرض الحائط، لصالح ناد أوحد، بالإضافة إلى التنمر والعنصرية ضد بعض اللاعبين".

وقال ميدو عبر حسابه ب"تويتر": "الزمالك يستعد لإرسال الأوراق المطلوبة للمحامي الإيطالي سالفاتوري كافالي.. المحامي أكد أنها ستكون واحدة من أسهل القضايا في حياته".

‏وأضاف: "لجنة التظلمات ورطت الكرة المصرية بالبيان الذي أصدرته، في تعليق العقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي".

وكانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف محمود كهربا 12 مباراة، وتغريمه مليون جنيه، بسبب شكوى الزمالك ضده.

وتقدم الأهلي باستئناف على العقوبة، ليتم الإعلان عن تعليق العقوبة، ليقرر الزمالك الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة السوبر المحلي.