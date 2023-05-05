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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

يبحث الكثير من عشاق المارد الأحمر عن مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في كأس السوبر المصري 2023 ، وكذلك موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بتوقيت مصر ، بالتزامن مع انطلاق المباراة مساء اليوم في الإمارات العربية المتحدة.

الأهلي وبيراميدز مباشر

الأهلي وبيرامديز مباشر الآن يبحث عنه الملايين من مشجعي الكرة المصرية وذلك قبيل دقائق من انطلاق اللقاء المرتقب بين الأهلي ووصيف الدوري المصري بيراميدز بعد اعتذار الزمالك عن السوبر المصري أمام الأهلي.

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موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة 

يلتقي الأهلي منافسه بيراميدز اليوم علي ملعب استاد محمد بن زايد فى أبوظبي بدولة الإمارات اليوم، حيث تذاع المباراة على أكثر من قناة .

مباراة كأس السوبر اليوم ، ليست الأولى للأحمر على ملعب محمد بن زايد، فهي الثالثة بعد مباراتي عامي 2017 و2020، حيث فاز فيهما الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح.

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بتوقيت مصر

مباراة الأهلي وبيراميدز تكون على ملعب محمد بن زايد بالإمارات في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
 

بث مباشر الاهلي وبيراميدز 

ويبحث عشاق الأحمر عن مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر الآن، حيث يفتقد الأهلي العديد من عناصره الأساسية وهم رامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورأفت خليل وعمرو السولية، بسبب الإصابة .

كما يشهد اللقاء المرتقب غياب كلا من برونو سافيو وأيمن أشرف ومحمد الضاوي  وشادي حسين لأسباب فنية بينما يغيب حمزة علاء للتواجد مع المنتخب الأولمبي.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز مباشر الآن

الجماهير يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم  فى كأس السوبر مجانا ،  وهي قنوات مفتوحة والتي نرصدها كما يلي: 

1- قناة أون تايم سبورت : 

تنقل  قناة أون تايم سبورت المفتوحة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في السوبر المصري مجانا ، ويأتي تردد كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5\6

2- قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية

تنقل قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر أيضا في كأس السوبر، وترددها كما يلي : 

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

موعد مباراة الأهلي بالتوقيت الصيفي

مباراة الأهلي وبيراميدز كانت في الساعة السادسة والنصف بالتوقيت الشتوى قبل تغيير الساعة ، ولكن مع التحول إلى التوقيت الصيفي تكون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز

يزداد البحث عبر جوجل حاليا عن  الكثير من جماهير الأحمر عن معلق مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في كأس السوبر المصري، إذ أعلنت قناة أون تايم سبورت عن معلق المباراة.

ويعلق على ماتش الأهلي وبيراميدز اليوم في كأس مصر المعلق الشهير مدحت شلبي علي قناة On Time Sports 1.

أما على قناة أون تايم سبورت 2 فاختارت معلقين لمباراة الأهلي وبيراميدز اليوم، وهما الثنائي محمد البوشي وأمير محروس.

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