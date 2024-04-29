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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إسكان النواب توافق على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرض ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موارد الهيئة المستهدفة خلال العام المالي 2024/2025، قائلا:" تصل إلى 46.6 مليار، وأن 35 مليار جنيه من إجمالي الإيرادات المستهدفة سوف تذهب إلى مبادرة حياة كريمة.

وأضاف ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن حياة كريمة بالنسبة لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية مقسمة لمراحل، المرحلة الأولى 52 مركزا جاري تنفيذهم من المنتظر انتهاؤهم في ديسمبر المقبل، وأن الخطة الاستثمارية المعروضة حاليا سوف تدخل ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:
• الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
• الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
• الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
• هيئة تنمية الصعيد.
• الهيئة العامة للتنمية السياحية.
• الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
• الجهاز المركزي للتعمير.
• صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير.
• الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

لجنة الاسكان بمجلس النواب النائب محمد عطية الفيومى موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي مبادرة حياة كريمة

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