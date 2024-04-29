هيئة بحرية بريطانية: حادث جديد على بعد 54 ميلا بحريا قرب المخا باليمن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، بأنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا شمال غرب المخا في اليمن.

وقالت إن السلطات تحقق، مضيفة أنه ينصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الهيئة البحرية.

وبالأمس، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتسجيل حادث جديد على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن.

وقالت الهيئة البريطانية إن زورق صغير على متنه 4 مسلحين هاجم سفينة قبالة سواحل جنوب شرقي اليمن.

أعلنت القيادة المركزية، اليوم الاثنين، اسقاط 5 طائرات جوية بدون طيار فوق البحر الأحمر كانت في تجاهها إلى القطع البحرية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس: "بين الساعة 1:48 و2:27 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، في 28 أبريل، اشتبكت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن الطائرات بدون طيار كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أن هذه الإجراءات يتم اتجاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.