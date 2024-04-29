تطور عاجل في مفاوضات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأكد شوبير في حديثه خلال برنامجه "مع شوبير" على "راديو أون سبورت أف أم"، أن المفاوضات مستمرة بين الأهلي وعلي معلول، ورغم وجود تقدم إيجابي في هذه المفاوضات، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وأوضح شوبير أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، مع التفاؤل بختام المفاوضات بنجاح في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أنه قد يظهر تطورات جديدة في الفترة المقبلة.

يأتي هذا بعد عدم تجديد عقد علي معلول في الأهلي خلال الفترة الماضية، بسبب انخراط اللاعب في مطالبات بزيادة راتبه، مما جعل إدارة النادي تبدي تحفظها وتمسكها بمواقفها خلال المفاوضات.