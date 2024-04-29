ويبو: الملكية الفكرية دورها محوري في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية

قال المستشار عمرو عبد العزيز ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) إن الملكية الفكرية تلعب دورا مهما في تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية، كما أنها وسيلة لخلق الرخاء وفرص العمل.

واضاف المستشار عمرو عبد العزيز المستشار بشعبة البلدان العربية - قطاع التنمية الإقليمية الوطنية بـ(الويبو) - خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية اليوم الاثنين - إن حقوق الملكية الفكرية تتداخل في كثير من الجوانب ذات الصلة بالتنمية؛ مثل الصحة، والتعليم، والزراعة، والبيئة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بموضوع الملكية الفكرية والتي تعد امتيازات يتم منحها للمبتكرين والمخترعين بهدف مكافأتهم، وذلك في اطار التحفيز والتشجيع على الابتكار والاختراع لصالح المجتمع.

ولفت إلى أن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية يعتبر هدفا يتماشى تماما مع أهداف التنمية المستدامة ، التي تمثل خطة عالمية لجميع البلدان للقضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان الرخاء للجميع.

وأشار إلى ان جهود التنمية في العالم تأثرت بسبب أزمة كوفيد 19 التي كان لها بالفعل تأثير خطير في عدد من المجالات ، مما أدى إلى تقويض عقود من جهود التنمية وخلق عقبات إضافية على الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة، حيث فقدت ملايين الوظائف ، ودفع ملايين الأشخاص إلى الفقر المدقع.

وقال المستشار عمرو عبد العزيز: "لقد رأينا جميعا خلال الأعوام الماضية كيف تعطلت الصحة والتعليم، والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بشكل عام، بشكل خطير بسبب هذا الوباء".

ونوه إلى أنه ولهذا السبب، أصبحت خطة عام 2030 أكثر أهمية من أي وقت مضى، لافتا إلى أن أهداف التنمية المستدامة عالمية، لأنها تنطبق على جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كما أنها أهداف طموحة تعتمد على التقدم الفريد في والتكنولوجيا والابتكار لتحقيقها.

وتابع أنه : "وبما أن الابتكار والإبداع يقعان في صميم مهمة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، فإن الويبو تلعب دورا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن العديد من أهداف التنمية المستدامة تعتمد على تطوير ونشر التقنيات المبتكرة الموجهة نحو مواجهة هذه التحديات التنموية المحددة في سياقات مختلفة حول العالم.

وأبرز أن الابتكار أمر بالغ الأهمية والملكية الفكرية عنصر حاسم في الابتكار، داعيا إلى التعاون والعمل معا لدعم الوصول إلى العديد من الجهات الفاعلة في مجال الابتكار والإبداع.

وقال: "نحن بحاجة إلى التواصل مع الأشخاص الذين يقومون بنشر الوعي بمدى أهمية الملكية الفكرية.. ولابد من تقديم كافة المساعدات والمشورات الفنية والقانونية التي تشرح أهمية الملكية الفكرية بالنسبة في تحقيق التنمية، كما يتعين علينا أن نفعل ذلك بطريقة واضحة وعملية للغاية".

ولفت إلى أن الويبو، باعتبارها وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، فإنها منخرطة بشكل كامل في دعم البلدان أثناء تنفيذها لأهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي، ودعم تصميم وتطبيق سياساتها المتعلقة بالتنمية المستدامة، وبناء القدرات الابتكارية والتكنولوجية وقياس التقدم من خلال 2030.