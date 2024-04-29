لهؤلاء الموظفين.. هتاخد ضعف مرتبك بـ عيد العمال وشم النسيم في هذه الحالة

اجازة عيدي العمال وشم النسيم 2024 .. تلجأ بعض المؤسسات الخاصة الى حرمان الموظفين من الحصول على حقهم في الاجازات الرسمية نظرا لحاجة العمل اليهم .



وضمن قانون العمل الجديد حق هؤلاء الموظفين خلال عملهم في الإجازات من خلال صرف ضعف الأجر في هذه المناسبات حال عملهم بها .

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في سياق متصل ، أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الاثنين الموافق 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.



ضمن قانون العمل، وفقا لآخر تعديلاته، حقوق العمال في الحصول على الإجازات، حيث نصت المادة (52) منه، على أنه “للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 عشر يومًا في السنة".

ضعف الأجر في هذه الحالة



كما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”.