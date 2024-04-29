عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لهؤلاء الموظفين.. هتاخد ضعف مرتبك بـ عيد العمال وشم النسيم في هذه الحالة

أجور
أجور

اجازة عيدي العمال وشم النسيم 2024 .. تلجأ بعض المؤسسات الخاصة الى حرمان الموظفين من الحصول على حقهم في الاجازات الرسمية نظرا لحاجة العمل اليهم .

 


وضمن قانون العمل الجديد حق هؤلاء الموظفين خلال عملهم في الإجازات من خلال صرف ضعف الأجر في هذه المناسبات حال عملهم بها .

 

لايفوتك||

 

 

txt

وزير العمل من سيناء: نستلهم روح انتصاراتنا الوطنية للعبور نحو الجمهورية الجديدة

txt

رمز العطاء والتضحية.. محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

txt

شم النسيم ورد في القرآن.. أحمد كريمة يوضح حكم الاحتفال بهذا اليوم

txt

شم النسيم|رشا مجدي تعلن عن رحلة اليوم الواحد للإسكندرية..ومفاجأة في سعر التذكرة.. فيديو


في سياق متصل ، أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الاثنين الموافق 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

 


ضمن قانون العمل، وفقا لآخر تعديلاته، حقوق العمال في الحصول على الإجازات، حيث نصت المادة (52) منه، على أنه “للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 عشر يومًا في السنة".

 

ضعف الأجر في هذه الحالة


كما أتاحت المادة ذاتها لصاحب العمل، تشغيل العامل في هذه الأيام؛ إذا اقتضت أو تطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر “أجور مضاعفة”. 

شم النسيم وزير العمل حسن شحاته إجازة رسمية مدفوعة الأجر عيد العمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء : 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجيء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

خاص.. إخماد حريق داخل مدرسة للبنات بمنشية ناصر| صور

إسكان النواب توافق على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

عضو اتحاد الكرة: إقامة قرعة كأس مصر الأسبوع القادم بنظامها المعتاد

الريدز حدد السعر| هل تعجل مشادة كلوب برحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

حير العلماء لآلاف السنين.. كشف لغز بناء الأهرامات|التفاصيل الكاملة

الضحية أقوى من الجلاد.. أبو الغيط يهنئ الفلسطيني باسم الخندقي على فوزه بالبوكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم غريب.. غادة عبدالرازق بفستان يثير الجدل بمهرجان إيمي جالا

أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

أنيق جدا .. فستان أسما إبراهيم في دبي يثير السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف سبب زيادة جلطات القلب والموت المفاجئ للشباب

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ