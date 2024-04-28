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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رمز العطاء والتضحية.. محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

صدى البلد

بعث محافظ قنا أشرف الداودي ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى عيد العمال.

وجاء في نص البرقية " يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن عمال محافظة قنا وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الامانی بمناسبة الاحتفال بعيد العمال،وأن يعيدها علي فخامتكم بدوام الصحة والسعادة وينعم علی شعب مصر العظیم بالأمن والأمان والاستقرار بسواعد أبنائه عمال مصر الشرفاء الذين أسهموا بجهودهم وفكرهم في إعلاء مصرنا الغالية حتى صار عید العمال رمزا للعطاء والتضحية، ويوفقكم في تحقيق مزيد من الانجازات لرفعة وأزدهار وتقدم مصرنا الحبيبة، وأن يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة وجهودكم المخلصة،كل عام وسيادتكم وعمال مصر بخير وسلام".

كما أرسل محافظ قنا برقيات مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وحسن محمد حسن شحاتة وزير العمل، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، ومحمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال، ومحمد جبران ، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأكد أن عيد العمال هو عيد العمل والعطاء والإنتاج، مقدما كل التحية والاحترام والتقدير لعمال مصر الشرفاء لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية للبلاد.

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