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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شم النسيم|رشا مجدي تعلن عن رحلة اليوم الواحد للإسكندرية..ومفاجأة في سعر التذكرة.. فيديو

مدينة الأسكندرية
مدينة الأسكندرية

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن يوم الأثنين القادم سوف يوافق عيد شم النسيم، و هو عيد مصري، معلقة:" إحنا المصريين بنستناه كل سنة"

تفاصيل رحلة اليوم الواحد

وأضافت رشا مجدي خلال تقديمها برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، أعلنت أن يوم عيد الربيع "شم النسيم"، سوف يكون هناك رحلة للإسكندرية ، و أطلقوا عليها "رحلة اليوم الواحد".


وتابعت رشا مجدي ، قائلة:" رحلة اليوم الواحد سوف يتم خلالها تقديم خدمة مكيفة من القاهرة للأسكندرية ، و العكس، وسعر التذكرة للفرد يبلغ 100 جنيه، شامل رحلة الذهاب و العودة "

رشا مجدي شم النسيم إسكندرية سكك حديد مصر الاعلامية رشا مجدى

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