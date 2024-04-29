شم النسيم|رشا مجدي تعلن عن رحلة اليوم الواحد للإسكندرية..ومفاجأة في سعر التذكرة.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن يوم الأثنين القادم سوف يوافق عيد شم النسيم، و هو عيد مصري، معلقة:" إحنا المصريين بنستناه كل سنة"

تفاصيل رحلة اليوم الواحد

وأضافت رشا مجدي خلال تقديمها برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، أعلنت أن يوم عيد الربيع "شم النسيم"، سوف يكون هناك رحلة للإسكندرية ، و أطلقوا عليها "رحلة اليوم الواحد".



وتابعت رشا مجدي ، قائلة:" رحلة اليوم الواحد سوف يتم خلالها تقديم خدمة مكيفة من القاهرة للأسكندرية ، و العكس، وسعر التذكرة للفرد يبلغ 100 جنيه، شامل رحلة الذهاب و العودة "