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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بلغت 30 ٪ من المستهدف.. التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلي

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع  معدل توريد محصول القمح  من المزارعين الي 900 الف طن قمح، منذ بدء موسم الحصاد في 13 ابريل وحتي اليوم الاثنين وذلك عبر 450 نقطة نقطة تجميع علي مستوي الجمهورية.


وأوضحت الوزارة أن هذه الكميات تمثل 30 ٪ من المستهدف توريده خلال الموسم الحالي 2024 والذي يصل الي 3.5 مليون طن .

في سياق متصل قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024 ،  إضافة فترة مسائية في نقاط الاستلام والتجميع والتي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساءا وحتي 12 منتصف الليل وذلك بخلاف الفترة الأولي والتي تبدأ من 8 صباحا وحتي 7:30 مساء.

كما وجه الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين للقمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصي، لتحفيز المزارعين على التوريد.

من جهته كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة و معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام، خلال جولة تفقدية في محافظة الجيزة لمتابعة توريد القمح المحلي لدي شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة،  عن وصول معدلات التوريد اليومية إلي الذروة بكمية بلغت  120 الف طن يومي مقارنة بالموسم السابقة التي كانت تصل إلي 80 الف طن.

وأكد  ومعاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام أن محافظة الجيزة قامت حتي الان بتوريد نحو 11 الف طن قمح من اجمالي الكميات الموردة على مستوي الجمهورية.

وأشار كمال، إلي أنه طبقَا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية او وزان معتمد، البورصة السلعية، تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، واصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين.

من جهته قال الدكتور ياسر توفيق الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تستهدف استلام 100 ألف طن قمح محلي من المزارعين خلال موسم التوريد الجاري، مضيفاً أن الطاقة التخزينية الإجمالية للشركة تقدر بنحو 13 الف طن .

وأضاف توفيق أنه نظرا أن شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة مقرها محافظة الجيزة، وهي غير منتجة للقمح، لذلك تم التوجيه والموافقة على تسوق الاقماح من المحافظات الأخرى للشركة طبقا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024.

وأوضح توفيق، أنه بناء على ذلك تم التوجيه باعتماد 20 نقطة استلام و تجميع وفرز بسعة إجمالية 140 الف طن قمح في عدد 7 محافظات هي محافظات الجيزة بعدد 7 نقاط، و الإسكندرية 1 نقطة، و بني سويف نقطتين ، و الشرقية 4 نقاط، و كفر الشيخ نقطتين ، و الدقهلية 1 نقطة ، و القاهرة 3 نقاط.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة أنه تم استلام 32 الف طن منذ بدء التوريد في 15 ابريل وحتي صباح اليوم من المزارعين بتلك المحافظات السبعة، مشيراً إلي أن الشركة تسعي لتوفير الاقماح المحلية كاحتياطي استراتيجي يخدم عملية الطحن لتوفير الدقيق لمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأشار توفيق الي أن القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 والخاص موسم تسويق القمح المحلي قام بتعديل درجات النقاوة وزيادتها بنحو 0.5٪، مع إضافة 50 جنيها على سعر التوريد، الأمر الذي ادي الي تشجيع الموردين والتجار والمزارعين على زيادة عمليات التوريد، كما أن هناك وعي لدي المزارع والمورد لتوريد الاقماح المحلية لحساب الدولة لما يعود عليه بمردود جيد وهو الخبز المدعم.

وأكد توفيق أن هناك حزمة من الحوافز التي أقرتها شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة لتشجيع الموردين ومن تلك الحوافز عند تقديم محاضر الفرز يتم المراجعة وصرف مستحقاتهم في نفس يوم تقديم محاضر الفرز هذا بخلاف مجموعة أخري من الحوافز يستمتع بها المورد عند التعامل مع الشركة.

ويبلغ سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024، 2000 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، 1900 جنيهًا للاردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

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