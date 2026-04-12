فخري الفقي: الموازنة تواجه عجزًا 1.1 تريليون جنيه وفوائد الدين عبء كبير

أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا، أن الدولة تعتمد في إعداد الموازنة العامة على تخطيط متوسط الأجل يمتد لثلاث سنوات، بما يساعد على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

وقال فخري الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن الحكومة تستخدم آلية “التحوط” لتقليل مخاطر ارتفاع أسعار النفط عبر تثبيت الأسعار في عقود مستقبلية مقابل تكلفة تأمينية.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن إيرادات 4 تريليونات جنيه مقابل مصروفات تصل إلى 5.1 تريليون جنيه، بعجز يقدر بـ1.1 تريليون جنيه يتم تغطيته بالاقتراض.