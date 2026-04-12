سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع
مشروع مونوريل غرب النيل.. نقلة نوعية في النقل الأخضر| صور
وزير الطيران: عودة تدريجية لرحلات الخليج بدءًا من 17 أبريل
الجيش الأمريكي: حصار مشدد على مواني إيران بدءا من صباح الاثنين
شوبير: اتحاد الكرة يدرس توجيه الشكر لــ أوسكار رويز رئيس لحنة الحكام
قدم الآن.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة برواتب تصل لـ19 ألف جنيه
سكك حديد مصر تكشف أهمية تطوير نظم الإشارات لتعزيز سلامة الركاب
فخري الفقي: الموازنة تواجه عجزًا 1.1 تريليون جنيه وفوائد الدين عبء كبير
هل الميت يُعذَّب في قبره إذا كان عليه ديون؟.. أمين الإفتاء يجيب
سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم
الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة
عمرو الشوبكي: إنهاء المفاوضات في إسلام أباد ورقة ضغط أمريكية على أيران
سكك حديد مصر تكشف أهمية تطوير نظم الإشارات لتعزيز سلامة الركاب

حمادة خطاب

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن وزارة النقل أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث وتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، خاصة نظم الإشارات وآليات التحكم والسيطرة، بهدف رفع معدلات السلامة والأمان، وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة القطارات، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري والحد من الحوادث على خطوط الشبكة.

وأوضحت الهيئة ، أن خطط التطوير شملت استبدال النظام القديم الكهربي والميكانيكي بنظام إلكتروني، حديث يعتمد على أحدث التكنولوجيا العالمية، بما يتيح متابعة حركة القطارات لحظة بلحظة، ويسهم في زيادة عدد الرحلات اليومية وتحسين كفاءة التشغيل.

وأضافت أن الهيئة تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات، من بينها إنشاء برج التحكم المركزي (CTC) بمنطقة مهمشة بالقاهرة، إلى جانب عدد من الأبراج الرئيسية والفرعية، وتطوير نظم الإشارات على امتداد خطوط الوجه البحري، بالإضافة إلى إنشاء برج تحكم مركزي مماثل في المنيا وتطوير نظم الإشارات في الوجه القبلي، والتي يتم دخولها الخدمة تباعًا.

وأشارت إلى الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على عدد من الخطوط الرئيسية، أبرزها خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم، وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم، بما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة على هذه الخطوط الحيوية.

وفي السياق ذاته، تواصل الهيئة تنفيذ أعمال التطوير بعدد من الخطوط، تشمل (أسيوط/نجع حمادي - نجع حمادي/الأقصر - القاهرة/بني سويف - بنها/بورسعيد)، إلى جانب تزويد خطوط (الإسكندرية/القاهرة/نجع حمادي، وبنها/بورسعيد) بإجمالي أطوال تصل إلى 953 كم بنظام (ETCS-Level 1)، الذي يضمن المراقبة اللحظية لحركة القطارات، والحد من الأخطاء البشرية، وتحقيق أعلى درجات الانضباط في التشغيل.

كما لفتت الهيئة، إلى الانتهاء من تطوير 843 مزلقانًا من إجمالي 1120 مزلقانًا مستهدفًا، ضمن خطة شاملة لتحديث المعابر، تشمل تزويدها بأجراس وإنذارات ضوئية وبوابات أوتوماتيكية، بما يسهم في تقليل الحوادث وتحقيق أعلى مستويات الأمان للمواطنين والمركبات.

وأكدت أن نظم التحكم الحديثة تتيح لسائقي القطارات التواصل المباشر مع مراقبي التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتأمين انتظام حركة القطارات.

وشددت الهيئة على أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في خطة التطوير الشامل لمرفق السكك الحديدية، والتي تستهدف تقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة وعصرية تليق بالمواطن المصري.

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

أردوغان

تصعيد غير مسبوق.. أردوغان يلوح بتدخل عسكري ضد إسرائيل ويشعل التوتر في المنطقة

المتهمين

خلاف على أولوية المرور.. القبض على طرفى مشاجرة في الإسكندرية

الطفل ووالدته

استغاثة طفل : أمي هاتنتـــ.حر تحت القطار والداخلية تكشف الحقيقة

ابن المنوفية

أهالي المنوفية يستغيثون لانتشال جثمان طالب صيدلي غرق في بحر الريسة بالعريش

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

فيديو

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد