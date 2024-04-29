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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خاتم من حديد.. مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر لتخفيف تكاليف الزواج

صدى البلد

أطلق فريق من قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر حملة بعنوان..”خاتم من حديد” لتخفيف تكاليف الزواج وذلك ضمن مشروعات تخرج طلاب القسم.

ويهدف المشروع إلى تخفيف وتيسير تكاليف الزواج في هذه الأوضاع الصعبه ومساعدة الشباب والفتيات على الزواج بأقل التكاليف وذلك لإبعاد الشباب عن أي شيئ يخالف الدين.


ويقدم الطلاب مجموعة من النصائح والإجراءات، التي تساعد على تخفيف تكاليف الزواج والزواج بأقل الإمكانات ،حيث يكون في الغالب الزواج بتكاليف عاليه، تفوق إمكانات الشباب وأيضاً أباء الفتيات وذلك وفقاً لقول رسول اللهﷺ “إلتمس ولو خاتماً من حديد”.

ويهدف أيضاُ المشروع، إلى محاربة ما يتم الأن في بعض القرى المصريه من تجهيز العرائس، بأشياء كثيره ومتعدده وتغريم الأباء.


وعلى صعيد آخر صرح بعض العلماء والمشايخ، أهمية هذا الموضوع لما له من أثار كبيره على الشباب المصري، ومساعدتهم على الزواج.

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