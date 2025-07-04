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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقلة بيئية نوعية.. مشروع الدفن الصحي بالجيزة الأكبر على مستوى الجمهورية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن مشروع الدفن الصحي بشبرا منت بمحافظة الجيزة لا يمثل مجرد خلية واحدة، بل مجمعًا بيئيًا متكاملًا من الخلايا والمنشآت يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن المشروع يشكل نقلة نوعية في إدارة المخلفات الخطرة بطريقة آمنة ومستدامة.

تصميم هندسي عالمي ومعايير بيئية صارمة

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المشروع تم تصميمه وتنفيذه وفقًا لأعلى المعايير الهندسية العالمية، ويضم خلايا دفن صحي آمن، بحيرتي تبخير، محطة طاقة، منظومة إدارة موازين، وأنفاق نفقية لنقل التشغيل تحت الجبل، مع مراعاة فروق المناسيب التي تصل إلى 140 مترًا بين أعلى وأدنى نقطة بالموقع.

تكلفة تقترب من 300 مليون جنيه وتجهيزات متطورة

وأشار إلى أن تكلفة المشروع بلغت 294 مليون جنيه، وشملت شبكة مواسير دفع نفقي بـ 7 خطوط لنقل سائل الرشيح، بالإضافة إلى بئرين لمراقبة المياه الجوفية، وطلمبتين رئيسيتين، وغرف أمن، مولدات كهربائية، خزان وقود، مبنى إداري، مغسلة سيارات، وأعمدة إنارة، بما يعزز من كفاءة التشغيل والرقابة البيئية.

ونوّه قاسم إلى أن المشروع يمثل نموذجًا مصريًا متقدمًا في إدارة النفايات، يجمع بين الإبداع الهندسي والاستدامة البيئية، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إدارة الموقع بواسطة قطاع مصري متخصص لضمان أعلى درجات الكفاءة والاستمرارية في الأداء.

مصنع جديد قريبًا لاستكمال المنظومة المتكاملة

وكشف مساعد الوزير أن مصنعًا جديدًا سيتم تركيبه وتشغيله قريبًا في نفس الموقع، ليُكمل المنظومة البيئية المتكاملة، ويحول المشروع إلى رمز وطني لتطور البنية التحتية البيئية في مصر.

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