سيارة باجاج كيوت تباع بسعر 195 ألف جنيه| صور

ظهر خلال هذه الفترة بالسوق المصري سيارة تم انتاجها لتكون بديل لعمل التوك توك ويطلق عليها اسم باجاج كيوت ، وتم إنتاجها من قبل شركة باجاج الهندية .

سيارة باجاج كيوت تباع بسعر 195 ألف جنيه

تعمل سيارة باجاج كيوت بمحرك شبيه لمحرك الموتوسيكل ، وتنتمي كيوت لفئة السيارات الميني كار صغيرة الحجم ، وتم صناعتها للعمل بالمدن المزدحمة .

- محرك باجاج كيوت الصغيرة :

سيارة باجاج كيوت تباع بسعر 195 ألف جنيه

تحصل سيارة باجاج كيوت علي قوتها من محرك سعه 217 سي سي ، وتعمل بمحرك 1 سلندر و 2 من البوجيهات ، وتصل سرعة سيارة باجاج كيوت القصوى الي 70 كم/ساعة ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

ويوجد من سيارة باجاج كيوت الصغيرة نسخة تعمل بالغاز وبها محرك سعه 40 لتر غاز ، ويصل وزن سيارة كيوت الي 446 كم .

- سعر باجاج كيوت الصغيرة :

سيارة باجاج كيوت تباع بسعر 195 ألف جنيه

سيصل سعر سيارة باجاج كيوت الصغيرة بالسوق المصري للسيارات الي 195 ألف جنيه .