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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارة باجاج كيوت تباع بسعر 195 ألف جنيه| صور

سيارة باجاج كيوت
سيارة باجاج كيوت تباع بسعر 195 ألف جنيه

ظهر خلال هذه الفترة بالسوق المصري سيارة تم انتاجها لتكون بديل لعمل التوك توك ويطلق عليها اسم  باجاج كيوت ، وتم إنتاجها من قبل شركة باجاج الهندية .

سيارة باجاج كيوت تباع بسعر 195 ألف جنيه

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تعمل سيارة باجاج كيوت بمحرك شبيه لمحرك الموتوسيكل ، وتنتمي كيوت  لفئة السيارات الميني كار صغيرة الحجم ، وتم صناعتها للعمل بالمدن المزدحمة .

- محرك باجاج كيوت الصغيرة :

سيارة باجاج كيوت تباع بسعر 195 ألف جنيه

تحصل سيارة باجاج كيوت علي قوتها من محرك سعه 217 سي سي ، وتعمل بمحرك 1 سلندر و 2 من البوجيهات ، وتصل سرعة سيارة باجاج كيوت القصوى الي 70 كم/ساعة ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

ويوجد من سيارة باجاج كيوت الصغيرة نسخة تعمل بالغاز وبها محرك سعه 40 لتر غاز ، ويصل وزن سيارة كيوت الي 446 كم .

- سعر باجاج كيوت الصغيرة :

سيارة باجاج كيوت تباع بسعر 195 ألف جنيه

سيصل سعر سيارة باجاج كيوت الصغيرة بالسوق المصري للسيارات الي 195 ألف جنيه .

 

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