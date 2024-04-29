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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.. التحالف الوطني: 62 جمعية بالوادي الجديد و52 بسيناء

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف يبذل جهدا كبيرا الجهود بالمناطق الحدودية والنائية، حيث يوجد 62 جمعية في الوادي الجديد، و52 جمعية شمال وجنوب سيناء.

 

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا ينوز»، أنّ التحالف الوطني يبذل الكثير من الجهود منذ نشأته، و34 مؤسسة وجمعية خيرية تتعاون للاهتمام بالشأن الداخلي والخارجي، موضحا أنّ اليوم ستنطلق القافلة الـ8 لقطاع غزة، إضافة إلى الشأن الداخلي تحت منظمة التحالف، حيث يوجد زواج فتيات يتيمات إضافة إلى 35 فتاة يقدم لهم شيك 20 ألف جنيه.

 

وأشار إلى أنّ تعاون 34 مؤسسة خيرية مع بعض تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ساعد في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجا، موضحا أنّهم سويا يمتلكون 5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية و325 مقرا فرعيا.


وأوضح أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يهتم بجميع القطاعات من تمكين اقتصادي وقطاع طبي، بهدف تحقيق حياة مستقرة للمواطن الأولى بالرعاية في المناطق العادية أو الحدودية. 

التحالف الوطني الأكثر احتياجا الأهلي التنموي جنوب سيناء

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