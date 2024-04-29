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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مياه أسيوط: نضع الجودة العالية على رأس أولوياتنا لضمان أفضل خدمة للمواطنين

صدى البلد

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ورشة عمل بحضور المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس ادارة الشركة ومسئولى المشروعات و ورش المحابس و مسئولي التعاون الدولي وذلك بحضور شركة GCF للمحابس وهي ( شركة مسابك القاهرة الكبري ) للتصنيع محلي للمحابس بجميع انواعها لمناقشة تطوير المنتج في أشكال المحابس وخفض التكلفة السعرية كما تم تناول زيادة خطوط الانتاج لتلائم طلب السوق المحلي والخارجي، بالإضافة إلى "محابس السكينة، محابس عدم الرجوع ، محابس الهواء"  المستخدمة في شبكات المياه والصرف الصحي.

جدير بالذكر ان شركة GCF  تقوم باستخدام أفضل القطع والمعدات الخاصة بها والتي ساهمت في تحقيق الكفاءة والفعالية المطلوبة ليس هذا فحسب بل وتطوير القدرة  على تصنيع المواد عالية الجودة، والتي تسهم في استمرار  التوسع وتصدير المنتجات إلى العديد من الدول العالمية، كما  توعدت الشركة بعمل دعوة لشركة مياه اسيوط للمصنع وتوسعاته.
كما رحب رئيس مياه اسيوط بهذا التعاون المشترك لتطبيق أحدث التقنيات في عمليات التصنيع لشركة مياه اسيوط وتضمن تلك التقنيات صناعة منتجات عالية الجودة، وإنتاجية فعالة لتلبية احتياجات المحطات المتنوعة ومساعدتهم على تحقيق أفضل خدمة المواطن

الشرب والصرف الصحى الصرف الصحي بأسيوط المهندس على الشرقاوي رئيس مياة اسيوط رئيس مجلس إدارة صرف الصحي عمليات التصنيع

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