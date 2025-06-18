لإعدادها للتصدير.. الزراعة تعلن فحص 1.3 مليون طن بطاطس مائدة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أنه تم، منذ بداية الموسم وحتى الآن، فحص حوالي 1.3 مليون طن من بطاطس المائدة بغرض التصدير إلى الخارج، وذلك بزيادة تجاوز 300 ألف طن عن نفس الفترة في الموسم السابق.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، حول أبرز أنشطة وجهود المشروع خلال شهر مايو الماضي.

وأشارت بلابل إلى أن شهر مايو قد شهد كثافة غير مسبوقة في أنشطة المشروع، تمثلت في كمية بطاطس المائدة التي تم فحصها بغرض التصدير إلى مختلف دول العالم، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة ومواصلة الجهود من أجل رفع الكفاءة وتحسين الأداء، تحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وأوضحت مدير المشروع أن كمية بطاطس المائدة التي تم فحصها بغرض التصدير إلى الخارج قد بلغت منذ بداية الموسم وحتى نهاية مايو الماضي1356067 طنًا، وهي تمثل حوالي 52500 عينة، من بينها 319589 طنًا تم فحصها خلال شهر مايو تمثل 12036 عينة، لافتة إلى طفرة كبيرة في كمية البطاطس المعدة للتصدير هذا العام مقارنة بنفس التوقيت العام الماضي، بنسبة بلغت 34%، حيث بلغ إجمالي ما تم فحصه حينها حوالي مليون طن.

وأضافت أنه بالنسبة لعينات الفحص الظاهري للبطاطس بعمر 75 يومًا من الزراعة، لموسم 2024/2025، فقد بلغ إجمالي عينات العروة الشتوية حوالي 8168 عينة، والعروة الصيفية 4354 عينة، حتى نهاية مايو، من بينها 99 عينة للعروة الشتوية، و670 عينة للعروة الصيفية خلال شهر مايو الماضي، مشيرة إلى أنه بالنسبة لتقاوي الكسر المحلي (الثلاجات) في المرحلة الأولى لموسم 2025/2026، فقد بلغت حتى نهاية مايو الماضي 23141 طنًا، لإجمالي عدد عينات 1167 عينة، من بينها 14000 طن خلال شهر مايو تمثل 700 عينة.

وأكدت بلابل استمرار أعمال وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع، حيث يتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من مهندسي المناطق الخالية عن طريق التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلًا عن إصدار تقارير ومؤشرات عن أداء أعمال مهندسي المناطق الخالية. كذلك تم تحميل حوالي 835 صورة فضائية لمتابعة زراعات كل من العروة الشتوية والصيفية، مشيرة إلى تأسيس 4 مناطق جديدة بمساحة إجمالية 375 فدانًا داخل المناطق الخالية، ليصبح إجمالي عدد البيفوتات 4147 بيفوتًا، وعدد الحوش 268 حوشة داخل قاعدة البيانات الجغرافية، وإجمالي مساحة المناطق الخالية حوالي 622 ألف فدان، كما تم اجراء صيانة دورية للمناطق الخالية المزروعة خلال هذا الموسم باجمالى مساحة ١٢٠ الف فدان.

وأشارت مدير المشروع إلى أنه تم إدخال بيان زراعات العروة الصيفية لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 544 جهازًا بمساحة 40 ألف فدان مقارنة بمساحة زراعات العروة الصيفية للموسم السابق 36 ألف فدان. كما يتم إجراء تحليلات: ملوحة التربة، الكلوروفيل، وكذلك المحتوى المائي للمجموع الخضري، باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد لزراعات العروة الصيفية، إضافة إلى إدخال بيانات السحب الحقلي للعروة الصيفية لموسم 2024/2025 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل 4354 عينة.

وتابعت بلابل أنه يجري أيضًا متابعة حصاد العروة الصيفية لموسم 2024/2025، حيث يتم متابعة الحصاد يوميًا، فضلًا عن مراجعة كميات الحصاد الخاصة بكل شركة مقارنة بالكميات المفحوصة الواردة للمشروع للتأكد من أن كمية الفحص لا تتجاوز كمية الحصاد. كذلك تم إدخال بيانات 3 ثلاجات مخزن بها تقاوي البطاطس المعتمدة بعدد عينات 1167 بكمية 23141 طن للمرحلة الأولى للتأكد من خلوها من مرض العفن البني.