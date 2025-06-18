قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل صرف مرتبات يونيو 2025 والزيادات الجديدة
روسيا: نحذر من تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل
شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي
تصاعد التوترات الإقليمية.. العراق يشدد على حماية أجوائه ويكثف جهوده الدبلوماسية
بشرى سارة.. إجراءات حصول المستأجر على شقة بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم
انهيار عقار السيدة زينب .. وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ "أبناؤنا في الخارج"
فرنسا تدعو رعاياها لمغادرة دولة الاحتلال فورا
المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تحشد 5 مليارات يورو لمصر
هاني أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي قبل مواجهة بالميراس ..شاهد
تأمين النفس من المصائب الفُجائية .. 17 كلمة نبوية يغفل عنها كثيرون
وزير السياحة والآثار: مضاعفة الغرف الفندقية ضرورة لمواكبة نمو حركة السائحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المفوضية الأوروبية: آلية ضمانات الاستثمار تحشد 5 مليارات يورو لمصر

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي   -  
هاجر رزق

أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، على جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمكين القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.

إطلاق " آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية"

وأوضح ستيفانو سانينو، أنه تم إطلاق " آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار، وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر، ويأتي إطلاق الآلية بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأشار إلى أنه في إطار نهج "فريق أوروبا"، يُعزز الاتحاد الأوروبي استثماراته الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، موضحًا أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية ستساعد في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.

المفوضية الأوروبية القطاع الخاص التمويل التنموي آلية ضمان الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

ترشيحاتنا

لقاح الايدز

في اليوم العالمي للقاح الإيدز .. أهم علامات الإصابة بفيروس نقص المناعة

برج الميزان

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

برج العقرب

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025: التعافي من جروح الماضي

بالصور

كاجوال لافت.. هنا الزاهد تتألق رفقة أمير كرارة

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الإطلالة |شاهد

جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الاطلالت
جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الاطلالت
جومانا مراد تثير الجدل فى صيف 2025 بهذه الاطلالت

تجنبها فورا.. أطعمة تسرق التركيز وترهق الذهن في موسم الثانوية العامة

أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة
أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة
أطعمة تسرق تركيزك وتُرهق ذهنك في موسم الثانوية العامة

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف

كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف
كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف
كيف تحمي بشرتك من أشعة الشمس القوية في الصيف

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد