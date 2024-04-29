عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خلي بالك.. جمال شعبان يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الفسيخ

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورًا عن شم النسيم.

 

وقال شعبان “اسمه شم نسيم  ليس شم الفسيخ فإن الملح هو العدو الأول للقلب والشرايين”.

لذا ينصح مرضي السكر والقلب وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم تناول هذه الأسماك المملحة لما لها من آثار ضارة على صحتهم.

أما بخصوص الأصحاء  المصممين علي  تناول الفسيخ  

لابد من الإكثار من الخضراوات الطازجة مثل"البصل الأخضر" و"الخس" مع الفسيخ لما للخضراوات  من خواص  مضادة للأكسدة وقدرة على امتصاص السموم من الجسم.

وأوصي شعبان  بعدم الإسراف في تناول الأسماك المملحة بحيث لا يتجاوز 150 جرامًا في الوجبة الواحدة لتجنب حدوث وعكة صحية قد تكون خفيفة مثل التلبك المعوي و سوء الهضم والحموضة وقد تكون وعكة متفاقمة في صورة احتقان رئوي وارتفاع شديد في ضغط الدم وربما تصل إلي حد التسمم.

نعيد التأكيد على ضرورة مقاطعة  الأسماك المملحة  من الذين يعانون 
من أمراض القلب  والشريان التاجي وهبوط القلب  وارتفاع الضغط   حيث تتعارض هده الحالات  مع الملح. وأولها المرضى الذين يعانون هبوطا في القلب.

فيجب عليهم الابتعاد تماما عن الفسيخ لان تناوله يسبب لهم هبوطا حادا وارتشاحا رئويا متفاقماً وهبوطا عاما من الممكن ان يدخل بموجبها المريض العناية المركزة وتظهر الاعراض  علي هؤلاء المرضي في صورة تورم في القدمين والبطن
قد يتفاقم إلي احتقان رئوي حاد وأوديما رئوية خطيرة جداً

وكذلك مرضي الضغط المرتفع

فإن تناول هذه الأسماك بهذه الكميات من الاملاح يؤدي الي ارتفاع  قد ينتهي  بذبحة صدرية وارتشاح في المخ وينصح هذه الشريحة من المرضي بعدم الاقتراب من هذه الاسماك بكل انواعها تفاديا لعواقب وخيمة وحتي لا تحدث وعكات صحية غير محمودة العواقب.

أما مشكلة التسمم الناتج عن أكل الفسيخ فهي ناتجة من طريقة التحضير غير السليمة  من الناحية الصحية لقلة وجود الملح بالفسيخ وعدم تركه وقتا كافيا لمدة لا تقل عن 30 يوما.

جدير بالذكر أن السموم الموجودة بالفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها على الإنسان إلا إذا تعرض الفسيخ لدرجة حرارة عالية جدا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

رئيس الوزراء : 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجيء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

نهائي الكونفدرالية ينقذ الزمالك من إيقاف القيد.. تفاصيل

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

مرتضى منصور أمام المحكمة بتهمة سب موظفة

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موضوعات متعلقة

يحدث أثناء النوم..تعرف على سبب ألم يشعر به الأطفال في سن العاشرة

شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا

بربع بانية.. طريقة عمل حواوشي الفراخ

سر البورسعيدية.. طريقة عمل السمك السنجاري

بلون الجسم.. أصالة بفستان أنيق في البحرين

سعر خرافي.. تيشيرت عمرو دياب في حفل البحرين يثير ضجة

مش هتصدق المبلغ.. سعر مجوهرات منى زكي تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لملابس ياسمين عبد العزيز بصاحبة السعادة ومي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة

ترشيحاتنا

هل يتم إلغاء دور المعلمين بالمدارس بعد إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم؟|اعرف الحقيقة

مشروعات لزيادة إنتاجية القمح وترشيد استهلاك المياه.. تعرف عليها

ولع في الشقة .. رجل ينتقم من زوجته لسبب مثير بالمقطم

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

ضوابط تحويل الإجازات المرضية لـ سنوية وفقا للقانون

مقترح برلماني لحظر "ألعاب القمار" الإلكترونية في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

أنيق جدا .. فستان أسما إبراهيم في دبي يثير السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف سبب زيادة جلطات القلب والموت المفاجئ للشباب

خلي بالك.. جمال شعبان يحذر أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الفسيخ

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ