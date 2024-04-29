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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشغيل محطات الصرف الصحي بكفر الواصلين والكداية والصالحية بأطفيح خلال شهر مايو

محطة صرف صحي
محطة صرف صحي

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن قرب انتهاء التجهيزات اللازمة بمحطة معالجة الصرف الصحي بكفر الواصلين ومحطات رفع الصرف الصحي بقري كفر الواصلين الرئيسية والفرعية والكداية الرئيسية والفرعية ومحطه معالجة الصرف الصحي بقرية الصالحية بمركز ومدينة أطفيح.

وذلك في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لاهالينا بالقرى.

 
وأكد محافظ الجيزة على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية داخل المحطات تمهيدا لدخولهم الخدمة الفعلية خلال شهر مايو المقبل لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير خدمة الصرف الصحي لتلك القري المحرومة داخل المركز.


وشدد على متابعة الأعمال ونسب التنفيذ يوميا لحين بدء التشغيل التجريبي للمحطات ودخولها الخدمة .

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