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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ استثمار: توطين الصناعة استراتيجية الدولة الأساسية لزيادة الصادرات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن الصادرات هي أحد المؤشرات الأساسية التي تقيس قدرة الاقتصاد الوطني على المساهمة في الاقتصاد العالمي، موضحا أن الدولة المصرية أدركت وخططت ووضعت بنية استراتيجية لتكون الصادرات من الأهداف الأساسية لمعالجة بعض المشكلات، إضافة إلى توطين الصناعة والعمل على جذب صناعات كبيرة.


وأضاف «الشوادفي»، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر نجحت في معالجة بعض المشكلات مثل إعادة هيكلة التجارة الخارجية، وإعادة هيكلة المدفوعات، إضافة إلى أهمية توفير عملة أجنبية وضخها في الخزانة المصرية.


وتابع أنّ الصادرات التي تستهدف الدولة تصديرها هي الصادرات الصناعية التخلقية القائمة على معرفة، والصادرات التنافسية، موضحا أن استراتيجية الدولة الأساسية هي توطين الصناعة والعمل على جذب صناعات كبيرة ومعقدة وكثيفة بهدف أن تحل المشكلات المختلفة.

الدكتور محمد الشوادفي الصادرات الدولة المصرية الصادرات الصناعية الخزانة المصرية

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