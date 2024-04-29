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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سددوا له الطعنات أمام منزله.. إصابة عامل بنزينة على يد مجهولين بالقليوبية

نقل مصاب
نقل مصاب

أصيب عامل بنزينة بطعنة فى الجانب الأيسر من الصدر من قبل إثنان مجهولين قاموا بطعنه أمام منزله فى قرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول محمد . ع . س 22 سنة عامل بنزينة باصابته بطعنة بسلاح أبيض فى الجانب الأيسر من الصدر ويخضع للملاحظة والعلاج داخل المستشفى.


وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء تواجد المصاب داخل منزله بالطابق الثالث بشارع دير الناحية بجوار نقطة الشرطة القديمة بقرية أسنيت قام اثنان مجهولين يستقلون دراجة نارية بمناداته من منزله فقام بالنزول أسفل المنزل وفوجئ بضربه فى وجه وطعنه بسلاح أبيض فى الصدر وفروا هاربين وتم نقله على الفور إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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