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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خاص.. إخماد حريق داخل مدرسة للبنات بمنشية ناصر| صور

الغرفة المحترقة
الغرفة المحترقة

‏أنقذ رجال الحماية المدنية بالقاهرة مدرسة صناعية بمنطقة منشية ناصر من كارثة محققة اثر نشوب حريق بداخلها ، إلا أن القوات نجحت في محاصرة النيران دون إصابات، واقتصرت التلفيات على احتراق غرفة بالطابق الثالث .

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مدرسة صناعية للبنات بدائرة قسم شرطة منشية ناصر .

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بثلاثة سيارات إطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات بفضل تحركها السريع في محاصرة النيران التي التهمت محتويات غرفة بالطابق الثالث داخل المدرسة .

وتبين من الفحص أن الغرفة المحترقة بداخلها كميات من مخلفات الأقمشة على مساحة ٥ أمتار مربعة، وحالت القوات وصول النيران إلى الفصول ، والمكاتب الإدارية بالمدرسة ، تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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إخماد حريق الحماية المدنية اطفاء القاهرة مدرسة منشية ناصر نشوب حريق مخلفات

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