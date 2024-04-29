بلينكن: يجب الوصول إلى هدنة في غزة وإدخال المزيد من المساعدات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة الوصول إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، مشيرًا إلى أن واشنطن أولت اهتماما كبيرا بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة وهناك تقدم في هذا الشأن.

وأوضح بلينكن خلال اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضرورة اتخاذ خطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

ولفت “نعمل مع شركائنا للوصول إلى حل مستدام بضمانات أمنية لإسرائيل”، مؤكدًا أن الهجوم الإيراني على إسرائيل يشير لتنامي التهديدات في المنطقة.

وأشار بلينكن إلى أنه يجب معالجة قضية الملاحة في البحر الأحمر والتصدي لهجمات الحوثيين، موضحًا أن استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر يؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأثنى وزير الخارجية الأمريكي على جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتحقيق السلام في اليمن.