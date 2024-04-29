بعد تفكير لـ5 أيام.. رئيس الوزراء الإسباني يحسم الأمر بشأن البقاء في منصبه

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، أنه قرر البقاء في منصبه، ناهيًا بذلك تهديده بالاستقالة من منصبه.

ووفقًا لموقع “بوليتيكو”، قال سانشيز في خطاب عاطفي للأمة: "لقد قررت البقاء رئيسًا للوزراء".

ويأتي إعلان سانشيز في ختام "فترة تفكير" مدتها خمسة أيام قضاها رئيس الوزراء في أعقاب إطلاق تحقيق في الفساد واستغلال النفوذ كان موجه ضد زوجته بيجونيا جوميز.

وتم إجراء التحقيق الأولي بعد شكوى جنائية قدمتها مجموعة لها صلات باليمين المتطرف المعروف عنها رفع دعاوى قضائية لا أساس لها ضد الأشخاص المرتبطين بقضايا تقدمية.

وعلى الرغم من أن المدعين دعوا إلى رفض القضية، ويقول خبراء قانونيون إنها لا أساس لها من الصحة، إلا أن قبولها من قبل القضاء هز سانشيز، الذي نشر الأربعاء الماضي رسالة من أربع صفحات تكشف أنه يفكر في الاستقالة نتيجة للأمر.

وخلال خطابه إلى الأمة، ندد سانشيز بالمشهد السياسي السام في إسبانيا، مضيفًا: "إذا قبلنا أن السياسة تنطوي على مهاجمة الأبرياء، فإن الأمر لا يستحق ذلك". "ليس هناك شرف يبرر معاناة الأشخاص الذين تحبهم أكثر."

وأدى التهديد بالاستقالة إلى تدفق الدعم لسانشيز من المستويات العليا في حزبه الاشتراكي، ومن آلاف المؤيدين الذين خرجوا إلى الشوارع في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء إن إظهار الدعم العلني أقنعه بالبقاء في منصبه، لكنه استطرد: “حملة التشهير الموجهة ضدي وضد عائلتي لن تتوقف لكن يمكننا أن نتدبر أمرنا".