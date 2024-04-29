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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

جمال شعبان يكشف سبب زيادة جلطات القلب والموت المفاجئ للشباب

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن موت الشباب والأزمات القلبية المفاجأة وأسباب زيادة جلطات القلب .

 

وقال شعبان في منشوره " كلنا عارفين  الأمراض المزمنة الضغط المرتفع 
والسكر والكولسترول  والسمنة والوزن الزيادة والتدخين وعدم ممارسة الرياضة 
كعوامل تقليدية للإصابة بازمات القلب والشرايين والسكتات الدماغية".

 وتابع شعبان “ هل فيه أسباب أخري غير معروفة”.
ما هي عوامل الخطر المستجدة

تشمل عوامل الخطر المكتشفة حديثا 
للاصابة بالشرايين  التاجية الجديدة الأمراض التالية

١- الحالات المصحوبة بالتهاب عام في الجسم
Systemic inflammation

*النقرس -  ارتفاع اليوريك  اسيد uric acid 
المرضى الذين عانوا من اندلاع النقرس مؤخرًا تزداد لديهم احتمالية التعرض لمشكلة في القلب والأوعية الدموية
  مثل احتشاء عضلة القلب أو السكتة الدماغية.

*أمراض المناعة 
_روماتويد المفاصل  والذئبة الحمراء  
المرضى الذين يعانون من إحدى هاتين الحالتين أو كلتيهما أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي المبكر أو المبكر للغاية.

_مرض التهاب الأمعاء (مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي)
زادت احتمالات إصابة المرضى المصابين بهذا المرض بمرض الشريان التاجي.

_الصدفية 
المرضى المصابون بالصدفية أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 50٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- كورونا

٢- مشكلات في الحمل والولادة و الأمومة والطفولة

*سكر الحمل
*تسمم الحمل
*ولادة طفل منخفض الوزن عند الولادة
*الولادة المبكرة
*انقطاع الطمث المبكر 
آلية الإصابة بالشريان التاجي المرتبطة بهذه الحالات غير معروفة
 ولكنها قد تكون نتيجة لزيادة السيتوكين والإجهاد التأكسدي.( عمليات أكسدة)

*الصداع النصفي  عند النساء مرتبط بأزمات  القلب

*الصدمات المبكرة في الحياة تحمل خطر  حدوث تداعيات سلبية علي  للقلب والأوعية الدموية لدى الأفراد الصغار ومتوسطي العمر الذين لديهم تاريخ من الإصابة باحتشاء عضلة القلب.

*المرضى المتحولين جنسياً الذين يتقدمون لرعاية تأكيد الجنس معرضون أيضًا لمخاطر القلب والأوعية الدموية المتزايدة. ومن بين هؤلاء المرضى ، قد تكون الزيادة في مخاطر الإصابة بمرض الشريان التاجي مرتبطة بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب.

٣-العوامل البيئية

*الحالة الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة ظهرت كعامل خطر. 
*الضغوطات النفسية والاجتماعية المتزايدة ، *محدودية الفرص التعليمية والاقتصادية ، 
*عدم وجود شريك الحياة المناسب الذي يساهم في تحسين اختيارات أنماط الحياة الصحية 
ظهرت كعوامل مسببة تؤدي إلى تعزيز مرض الشريان التاجي بين الأفراد الذين يعانون من ظروف معيشية اجتماعية واقتصادية منخفضة.

تلوث الهواء 
تسبب في 9 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم في عام 2019 ، 62٪ بسبب الأمراض القلبية الوعائية و 31.7٪ بسبب أمراض الشريان التاجي. 
تحتوي المناطق البيئية شديدة التلوث على العديد من المعادن السامة ، مثل الرصاص والزئبق والزرنيخ والكادميوم. قد يؤدي التعرض العابر لملوثات الهواء المختلفة إلى ظهور متلازمة الشريان التاجي الحادة.

٤- عوامل نمط الحياة

*ساعات العمل الطويلة للمرضى الذين عانوا من أول احتشاء في عضلة القلب  تزيد من خطر حدوث حدث احتشاء متكرر ، ربما بسبب التعرض لفترات طويلة لضغوط العمل.
*عدم تناول  وجبة الإفطار  مرتبط بزيادة معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية وجميع الأسباب.
*المشروبات التي تحتوي على السكر والمحليات الصناعية على المدى الطويل زادت من معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية

 

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