جامعة بنها تحصد المركز الأول في الملتقى السابع للجوالات

حصدت جامعة بنها علي المركز الأول في الملتقى السابع للجوالات بالمعسكر الدولى ببورسعيد الذى نظمته جمعية المرشدات المركزية المصرية.



وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.



وفاز وفد مرشدات الجامعة بالمركز الأول ، كما حصلت الطالبة حبيبة محمد محمود بكلية الزراعة على الجوالة المثالية على مستوى المخيم .



وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوى الطلاب الفائزين بالملتقي السابع للجوالات ، مؤكدا أن الجامعة حريصة على دعم الأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

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