رياح وتقلبات جوية.. تحذيرات من طقس اليوم وانكسار درجات الحرارة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس ليوم الإثنين 29 إبريل 2024، حيث يتسم الطقس بالربيعي على معظم مناطق البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يعزز الشعور بتحسن الأجواء.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع استمرار الأجواء الربيعية خلال هذا الأسبوع في معظم المناطق، مع انحسار الحرارة ليلاً واستمرارها مائلة للبرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما يتوقع ارتفاع درجات الحرارة نهارًا، وتكون شديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

وتشير خرائط الطقس إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بالرعد في بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، ونصحت بالحذر والتزام السرعات المحددة للقيادة، والتوقف تمامًا في حالة انعدام الرؤية الأفقية على الطرق.

حالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وتكون الرياح شمالية غربية، بينما يكون البحر الأحمر معتدلاً مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وتكون الرياح شمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين في بعض المحافظات والمدن:

الصغري | العظمي

القاهرة 19° 32°

القليوبية 20° 33°.

الجيزة 19° 32°

السلوم 19° 21°

مطروح 18° 20°

العلمين 20°. 21°

واحة سيوة. 18° 27°

الاسكندرية 19° 21°

البحيرة 21° 30°

كفرالشيخ 20° 30°

دمياط 19° 21°

بورسعيد 18° 22°

العريش 19° 23 °

رفح 18° 23°

الدقهلية 20° 31°

الغربية 19° 32°

الشرقية 21° 32°

المنوفية 19° 33°

الاسماعيلية. 20° 31°

القنطرة غرب. 21°. 31°

السويس. 19° 33°

فايد. 20°. 33°

نخل 19° 26°

سانت كاترين. 18° 23°

شرم الشيخ. 17° 33°

الطور. 16° 32°

راس سدر 17°. 30°

ابو زنيمة. 16°. 29°

ابو رديس. 17°. 29°

دهب. 18°. 33°

نويبع. 19°. 30°

زعفرانة. 18°. 26°

راس غارب. 19°. 27°

الغردقة. 18° 28°

سفاجا. 19°. 28°

مرسى علم 18° 29°

بورغالب. 20°. 29°

القصير. 19°. 27°

راس بناس. 19°. 35°

شلاتين. 19° 33°

ابورماد. 19°. 31°

حلايب. 18° 32°

راس حدربة. 19°. 31°

الواحات البحرية. 19°. 28°

الفرافرة. 18°. 29°

الدخلة. 18°. 32°

الخارجة. 19°. 33°

الفيوم. 18° 32°

بنى سويف 19° 32°

المنيا. 17° 33°

اسيوط. 18° 33°

سوهاج. 18° 35°

قنا. 19° 36°

الاقصر. 20° 36°

ادفو. 22°. 37°

اسوان. 20° 37°

الوادى الجديد. 17° 35

ونصحت قائدي السيارات بتوخي الحذر والتزام السرعات المحددة والتوقف في حالة انعدام الرؤية، ونتمنى للجميع يومًا ممتعًا وآمنًا.