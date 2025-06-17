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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية توافق على الموازنة العامة للدولة 2025/2026.. وتشيد بتوصيات خطة النواب

النائبة الدكتورة نيفين حمدي
النائبة الدكتورة نيفين حمدي
حسن رضوان

أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والتي تقدر، بنحو 6 تريليون و761 مليار و 423 مليون جنيه، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، بالإضافة إلى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتى سيبدأ العمل بها أول يوليو 2025.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المسؤولية الوطنية والمهنية ويحمل في طياته العديد من الرؤي المستقبلية في ظل ظروف استثنائية ومعقدة تمر بها المنطقة، لافته الي أن ما تضمنه التقرير وتم مناقشته في الجلسة العامة هذا الأسبوع من أرقام متعلقة بالعجز الكلي والدين العام والتكلفة  يستند الي التحديات المحيطة الإقليمية والدولية والتي تأثر علي دول الشرق الأوسط ككل.

ووجهت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الخطة والموازنة لجهودهم الكبير في إعداد تقرير وافي وشامل بعد فحصهم للحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة يلخص عددا من التوصيات الهامة، أبرزها أهمية تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتعيين العاملين المؤقتين، وحوكمة منظومة الدعم، لاسيما السلع التموينية، وتحويله إلى دعم نقدى رقمي، فضلا عن تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وتشديد الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، وإنشاء إدارة لحماية أصول الدولة، ودمج الوحدات الموازنية المتكررة، وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات المهام المتداخلة.

واختتمت النائبة نيفين حمدي كلمتها بالتأكيد علي أن  التوصيات التى تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة واقرها مجلس النواب، تهدف إلى تعزيز الانضباط المالى وتحقيق الكفاءة والعدالة فى توزيع الموارد.
 

جدير بالذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة  اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية 2025/2026 والتى يبدا العمل منها من اول شهريوليو.

وجاءت تفاصيل الموازنة العامة كالتالى:

الاستخدامات: إجمالي التقديرات: 6 تريليون و761 ملياراً و423 مليون جنيه (33.1% من الناتج المحلي الإجمالي) موزعة على: المصروفات: 4 تريليون و573 ملياراً و962 مليون جنيه (22.4% من الناتج المحلي) وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية: 102 مليار و839 مليون جنيه (5% من الناتج المحلي) وسداد القروض المحلية والأجنبية: 2 تريليون و84 ملياراً و962 مليون جنيه (10.2% من الناتج المحلي)

النائبة الدكتورة نيفين حمدي لجنة الشؤون الإفريقية مجلس النواب الهيئة البرلمانية العليا حزب حماة الوطن

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