قيادي بحماة الوطن: مبادرة "مصر معاكم" تجسيد عملي لوفاء الدولة لأبناء الشهداء

أكد هاني حليم، عضو هيئة المكتب السياسي والعلاقات الحكومية بالأمانة المركزية حزب حماة الوطن، أن مبادرة "مصر معاكم" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نقلة نوعية في إطار رعاية الدولة المصرية لأبناء الشهداء والمصابين، وتُعد خطوة راسخة نحو ترسيخ نهج مؤسسي يربط بين التقدير المعنوي والدعم الاقتصادي طويل الأجل.

مبادرة مصر معاكم

وأوضح حليم، في بيان له اليوم، أن المبادرة الموجهة إلى الأبناء القُصَّر من الشهداء وضحايا العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، تجسد تطورًا مهمًا في أسلوب الدولة في الوفاء بحقوق أسر الشهداء، من خلال صيغة استثمارية مستدامة تضمن تحقيق عائد فعلي لهؤلاء الأبناء عند بلوغهم سن الرشد، وبما يؤمن مستقبلهم ويمنحهم فرصا متكافئة للحياة الكريمة.

وأشار القيادي بحزب حماة الوطن إلى أن التعاون المثمر بين البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة يعكس إدراكا عميقا من القيادة السياسية لأهمية توفير أدوات تمويل فعّالة تحفظ حقوق المستفيدين وتُدار بكفاءة ومهنية عالية.

ونوّه حليم إلى أن القرار الرئاسي بضم الشهداء والمصابين من العسكريين الذين شاركوا في العمليات الخاصة، والمدنيين الذين ساهموا في دعم المجهود الحربي في مراحل سابقة، إلى مظلة الصندوق، يعكس شمولية النظرة وعدالة التقدير لكل من قدم للوطن جهده أو روحه في سبيل عزته واستقلاله.

رد الجميل لأبناء الشهداء

وأشاد حليم بتوجيهات القيادة السياسية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببلورة آليات واضحة لتطبيق التخفيضات والمنح لأبناء الشهداء في مؤسسات التعليم الجامعي والمعاهد، معتبرًا أن الاستثمار في تعليمهم هو ركيزة جوهرية لتأهيلهم لقيادة المستقبل، وضمان انخراطهم الفعّال في مسيرة الوطن.

واختتم هاني حليم بيانه بالتأكيد على أن مبادرة "مصر معاكم" تُمثل صورة راقية من صور الامتنان الوطني، وتفتح بابًا جديدًا أمام مفهوم الرعاية الشاملة التي تجمع بين البُعد الاجتماعي والتنموي، في إطار رؤية مصرية تُقدّر التضحيات وتحترم أصحابها وأسرهم بلا استثناء.