تداعيات التصعيد بين إسرائيل وإيران في مائدة مستديرة لحزب حماة الوطن

عقد حزب حماة الوطن، مائدة مستديرة حول "تداعيات التصعيد الإسرائيلي الإيراني على الأمن الإقليمي: سيناريوهات التأثير وآفاق التحرك"، في إطار اهتمام الحزب بمتابعة القضايا الإقليمية وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، رئيس لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس النواب، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، نائب رئيس البرلمان العربي، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد، أمين تنظيم الجمهورية، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، واللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

وحرص حزب حماة الوطن، على مشاركة أمناء المحافظات على مستوى الجمهورية في فعاليات المائدة المستديرة عبر تطبيق "زوووم".

شارك في فعاليات المائدة المستديرة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير العسكرى والمفكر الاستراتيجي، الدكتورة هدى رؤوف، مدير وحدة الدراسات الإيرانية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الدكتور أحمد فؤاد، خبير الشئون الإسرائيلية، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، الدكتور مدحت نافع، عضو المجلس الاستشاري لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقاً.

بدأت فعاليات المائدة المستديرة، التي قدمتها الدكتورة غادة البدوي، أمين التدريب والتثقيف بحماة الوطن، بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي حول تطورات الأزمة الراهنة للتصعيد الإسرائيلي الإيراني.

واستعرض المشاركون، تداعيات التصعيد بين إسرائيل وإيران، وتأثيره على المنطقة، على كافة المستويات، وما يترتب عليه من أهمية التنسيق والتحرك العاجل للتقليل من التأثيرات السلبية للحرب المفتوحة بين الجانبين، وما يندر بفقد الأمان والاستقرار في المنطقة.

وأكد حزب حماة الوطن، أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة من تحديات إقليمية وتغيرات جيوسياسية تقتضي وحدة الكلمة، وثبات الموقف، وتماسك الجبهة الداخلية واصطفافها خلف القيادة السياسية.

وانتهت المائدة المستديرة لعدد من التوصيات، بينها تعزيز التأهب الأمني والاستخباري على طول الحدود الغربية والجنوبية، تحسبًا لأي اختراقات أو تدفقات مفاجئة ناتجة عن الفوضى الإقليمية، مع تكثيف التنسيق بين أجهزة الدولة السيادية، مع مراجعة مستمرة لتقديرات المخاطر الأمنية المرتبطة بالتصعيد، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع التهديدات غير التقليدية.



وتضمنت توصيات حزب حماة الوطن، رفع جاهزية البنية التحتية الحيوية (قناة السويس – محطات الغاز – موانئ شرق المتوسط – مراكز الاتصالات والطاقة)، ودعم إنشاء غرفة إنذار مبكر إقليمية تضم دول الجوار المتأثرة، لرصد أي مؤشرات على تصعيد قد يمتد خارج حدود المواجهة المباشرة، مع رصد تحركات الميليشيات العابرة للحدود التي قد تستغل التصعيد لفرض وجودها.

وحذر حماة الوطن من خلال المائدة المستديرة، من محاولة استغلال الأزمة من قبل التنظيمات الإرهابية لاستعادة نشاطها، مع التأكيد على سياسة الردع الوقائي الذكي، وكذلك تعزيز شراكات الأمن الجماعي العربية والأفريقية في مواجهة التهديدات المشتركة، وتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك، والتمارين العسكرية الثنائية والمتعددة الأطراف.

وأوصت المائدة المستديرة لحزب حماة الوطن، برفع مستوى التأهب الرقمي لحماية البنية التحتية من الهجمات السيبرانية المحتملة، مع إطلاق منظومة رصد إعلامي واستخباري رقمية لرصد التضليل والمعلومات، وكذلك مخاطبة المجتمع الدولي بأدوات الدبلوماسية الوقائية لتفادي اندلاع مواجهة إقليمية كبرى.

كما دعا حماة الوطن، إلى إجراء تقييم موضوعي وعاجل لمواقف القوى الدولية خلال الأزمة الجارية، ورصد الاتجاهات التي قد تفضي إلى تحالفات مفاجئة أو انزلاقات خطيرة، والتأكيد على أهمية إنشاء لجنة إقليمية مستقلة، بدعم دولي، لمراقبة النشاط النووي في الشرق الأوسط.

وشدد الحزب، على أن الأزمة الراهنة تفرض على المجتمع الدولى التعامل بجدية مع ملف الأسلحة النووية في المنطقة، من خلال رفض استخدامه كأداة للابتزاز أو التهديد سواء من جانب إسرائيل أو إيران، مع الدعوة إلى ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية لدفع إسرائيل للقبول برقابة دولية من وكالة الطاقة الذرية على منشآتها النووية.

وطالب حماة الوطن بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية خلال الاشتباكات العسكرية، خاصة في حال استهداف المدنيين أو منشآت حساسة كالمفاعلات النووية، وتكثيف حملات التوعية الإعلامية السياسية عبر كافة الوسائط، وتنظيم ندوات وورش عمل للشباب في الجامعات والمدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة، لتوضيح أبعاد المخططات الإسرائيلية.

ودعا الحزب، إلى ضرورة المتابعة الدقيقة لتفاعلات الحرب الإعلامية والنفسية بين إسرائيل وإيران، مع رصد تفاعل الإعلام الدولي مع مجريات التصعيد، وتحليل التغطيات الإخبارية في ضوء الانحيازات السياسية والاصطفافات الدولية.



وشددت المائدة المستديرة لحزب حماة الوطن، على ضرورة كشف الدعم الدولي غير المعلن لإسرائيل، والذي تغض الإدارات الغربية الطرف عنه رغم تعارضه مع مبادئ العدالة الدولية، تجنبًا لإغضاب الرأي العام العربي، وتهديد المصالح الغربية في المنطقة.



كما أوصى الحزب، بفتح قنوات تواصل غير مباشر مع القوى الإسرائيلية الرافضة لسياسات التطرف والاستيطان.

وشدد حماة الوطن، على دعم قرارات القيادة السياسية المصرية، فيما يخص تطوير قدرات الجيش وتنويع مصادر التسليح، كإجراء استباقي يحمي الأمن القومي في ظل بيئة إقليمية مضطربة، وكذلك ضرورة الانخراط في تكنولوجيا الاندماج النووي، لاسيما الثورة في تكنولوجيا الطاقة النووية، والمتمثلة في المفاعلات الاندماجية.

واقترح الحزب، تشكيل فريق وطني نووي مصري يتكون من العلماء المصريين المقيمين بالخارج، خاصة المتخصصين في تكنولوجيا الاندماج النووي، إلى جانب نخبة من شباب الباحثين والمهندسين المصريين، والتفاوض مع الجهات المسؤولة في المشروع الدولي بفرنسا لبحث فرص الانضمام أو المشاركة التقنية والعلمية، وفتح باب الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية العالمية المتخصصة في أبحاث الاندماج النووي.

ودعا حماة الوطن، إلى الاستثمار في المفاعلات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات التنمية الأفقية، في ظل القيود البيئية والمائية التي تتطلبها المفاعلات الانشطارية الكبرى، من خلال

إرسال فرق مصرية للمشاركة في تصميم المفاعلات الصغيرة بالتعاون مع دول رائدة في هذا المجال مثل روسيا، الصين، كندا، والولايات المتحدة.

كما اقترح الحزب، إنشاء وزارة مؤقتة للطاقة النووية ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، استلهامًا من تجربة بناء السد العالي، تتولى الإشراف الكامل على تنفيذ مشروع الضبعة النووي، وتتفرغ لحل أي عوائق فنية أو إدارية قد تؤخر الجدول الزمني للمشروع.

وشدد حماة الوطن خلال المائدة المستديرة، على تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية القمح، الذرة، والزيوت، في ظل احتمالات ارتفاع أسعار السلع عالميًا نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد، والعمل من أجل ترشيد الاستهلاك والاعتماد على المنتجات المحلية، مع تفعيل دبلوماسية اقتصادية نشطة مع القوى الإقليمية



وأكد الحزب، أن تنخرط مصر بفاعلية في التهدئة عبر أدواتها الدبلوماسية، مع الحفاظ على مسافة متساوية من أطراف النزاع، وتوظيف علاقاتها المتوازنة في منطقة الخليج وبلاد الشام لتفادي الانزلاق في أي محور عسكري أو اقتصادي مغلق.



وطالب حماة الوطن، بتنشيط ملف الاستثمار الأخضر والطاقات المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة وتقليل الفجوة الدولارية الناتجة عن واردات الطاقة.

وشدد حزب حماة الوطن خلال المائدة المستديرة، على أهمية أن يكون الاستثمار في الذهب والعقارات بحذر محسوب، لمنع المزيد من التضخم والمضاربة.