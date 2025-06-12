أحمد العوضي: حماة الوطن سينافس على جميع المقاعد في انتخابات الشيوخ

أكد اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن استعدادات الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ تسير على قدم وساق، لاسيما مع قرب الاستحقاق الانتخابي.

وأشار إلى أن حماة الوطن ، الذي استطاع أن يكون رقما هاما في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة الماضية، يمتلك العديد من القيادات والكوادر الحزبية المؤهلة لخوض سباق الانتخابات، والمنافسة بقوة على جميع المقاعد، سواء القائمة أو الفردي، وفي جميع الدوائر الانتخابية.

وقال العوضي في بيان له : حزب حماة الوطن نجح في خلق قاعدة جماهيرية كبيرة بجميع محافظات الجمهورية، من خلال الأمانات الحزبية المنتشرة في كل أنحاء مصر، مشيرا إلى الانتشار على الأرض هو السبيل أمام الحزب لتحقيق النجاح والحصول على التمثيل الأفضل في مجلس الشيوخ، ومن بعده باقي الاستحقاقات الانتخابية.

ولفت النائب الأول لرئيس الحزب، إلى أن حماة الوطن استطاع خلال الفترة الماضية في تحقيق التواصل الجماهيري والحزبي من خلال الفعاليات المختلفة في جميع المناسبات، التي عبر خلالها عن رؤية الحزب وأهدافه، وبتواجده بين المواطنين، وتفاعله الكبير مع كافة القضايا، حتى ترك بصمة قوية داخل كل البيوت المصرية.

وأكد اللواء أحمد العوضي، أن اختيارات المرشحين ما زالت مستمرة سواء للترشيح ضمن القوائم أو المقاعد الفردية، مشيرا إلى أن الاختيار يتم وفقا للعديد من القواعد والشروط والتي تتماشى مع استراتيجية الحزب وسياساته العامة، والتي تهدف لتحقيق رؤية الدولة المصرية.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: هدفنا استكمال ما بدأناه في تحقيق التواصل الحقيقي على أرض الواقع، بعيدا عن الشعارات، وإنما من خلال كل مصري يؤمن بما قدمه حماة الوطن في الفترة الماضية.