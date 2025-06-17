مجدي مرشد: مصر تتعامل مع التطورات الإقليمية المتسارعة بحكمة

أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب قرار الحكومة بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.



وأكد مرشد – في تصريح اليوم – على أهمية القرارات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية بعد الهجوم الذي شنه الاحتلال الاسرائيلي على ايران مؤكدا أهمية مثل هذه القرارات الاستباقية لأن التصعيد العسكري في المنطقة ستكون له تأثيرات سلبية على العالم بأسره، بصفة خاصة على سلاسل الإمداد.



وأدان الدكتور مجدي مرشد الحرب الإسرائيلية على إيران مؤكدا أن ما يحدث حذرت منه الدولة المصرية مرارا وتكرارا باتساع رقعة الصراع مشيرا إلى أن مصر تتعامل مع هذه التطورات الإقليمية المتسارعة بحكمة للحفاظ على أمنها القومي والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في ظل مشهد دولي شديد التعقيد.



وشدد مرشد على ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام وتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة مؤكدا أنه لا استقرار في المنصطة بدون وضع حل عادل ودائم أيضا للقضية الفلسطينية .