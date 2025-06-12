مجدي مرشد: بيان الخارجية يعكس حرص مصر على حماية أمنها القومي بالتوازي مع التزامها التاريخي بدعم الفلسطينيين

ثمن الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب بيان وزارة الخارجية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة ، مؤكدة أن هذا البيان يعكس حرص مصر على حماية أمنها القومي بالتوازي مع التزامها التاريخ بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه في إقامة دولته المستقلة.

وقال مرشد في تصريح اليوم أن مصر داعمة لكافة الجهود التي تتضامن مع الشعب الفلسطيني عبر القنوات الشرعية والتنسيق المسبق، وذلك في ظل الوضع الأمني شديد التعقيد التي تمر به المنطقة، مؤكدة أن موقف مصر لا يقبل المزايدة من أي طرف، كما أن الأمن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يساوم عليه بأي شكل.

ولفت مرشد إلى أن مصر فتحت أبوابها لكافة الوفد وقادة العالم لفضح انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل موضحا ان مصر كانت ولا زالت المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وتصدت بقوة لمخطط التهجير وقدمت اكثر من ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ودعا مرشد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووقف آلة القتل والحصار، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.