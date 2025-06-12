سليمان وهدان يعلن دعم الدولة بشأن تطورات الأوضاع في غزة

أعلن سليمان وهدان عضو مجلس النواب المصري والأمين العام لأمانة المجالس النيابية – حزب الجبهة الوطنية عن دعمه وتأييده لبيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ، ونؤكد دعمنا الكامل لجهود الدولة المصرية في حماية أمنها القومي ودعمها الثابت لفلسطين”

وأعرب النائب سليمان وهدان في تصريحات له عن تأييده الكامل لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التطورات المتسارعة والخطيرة في قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بالتحذير المصري الواضح من خطورة الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير السكان من رفح إلى مناطق غير آمنة، وكذلك رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول قسرية تخالف الشرعية الدولية.

وأكد النائب أن موقف مصر الرسمي يعكس بجلاء الثوابت الوطنية والقومية، التي تتوازن بين حماية الأمن القومي المصري من أي تهديدات مباشرة أو غير مباشرة، وبين الدعم المبدئي والراسخ للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وشدد “وهدان” على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك بعقلانية وشجاعة في أصعب اللحظات، وتُدير المشهد الإقليمي والدولي بحكمة تفرض احترامها، خاصة في ظل محاولات التشويه أو المزايدة من جماعات مأجورة، تسعى إلى بث الفتنة والتشكيك في الدور المصري، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية بالخارج.

وجدد النائب دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي، ومنع استمرار سياسات العقاب الجماعي والتجويع والتهجير التي تُمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي يمثل غطاءً لهذا الانتهاك السافر لكل القوانين الدولية.

وأكد أن الشعب المصري يثق في قيادته السياسية ومؤسسات دولته، ويعي أبعاد الموقف جيدًا، ويدرك أن مصر كانت وستظل الدرع الحامي للمنطقة، والقلب العربي النابض بقضية فلسطين.