كاتب: مصر خاضت معارك دبلوماسية لوقف حرب غزة وتحمل مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن مصر خاضت أكثر من "حرب دبلوماسية" من أجل إنهاء العدوان على غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الموقف المصري واضح وثابت منذ بداية الأزمة.

القضية الفلسطينية مسؤولية تاريخية لمصر

أوضح القصاص خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف سياسي بالنسبة لمصر، بل هي مسؤولية تاريخية تتحملها الدولة المصرية بكل أجهزتها، في ضوء ما تفرضه الجغرافيا والروابط التاريخية والمواقف الراسخة.

البيان المصري معبر عن توجه وطني واضح

وأشار إلى أن البيانات الرسمية الصادرة من الدولة المصرية تعبّر بوضوح عن الموقف الوطني، الذي يراعي حقوق الشعب الفلسطيني ويعمل على إنهاء معاناته الإنسانية، إلى جانب التأكيد على ضرورة التزام الأطراف الدولية بوقف التصعيد.