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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات.. الأمن يداهم البؤر الإجرامية بـ 3 محافظات

صدى البلد

 

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).. بحوزة (متهمين "لأحدهما معلومات جنائية").

كما تم ضبط (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية – 2 فرد محلى – خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ  (683) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (6,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو").. وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـعدد "4 منهم معلومات جنائية"). 

وفى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها ( كمية لمخدر الهيروين)..بحوزة (متهمَين) و ضبط  (4) قضايا أسلحة نارية و بيضاء ..ضُبط خلالهم (بندقية خرطوش وطلقتان -2 قطعة سلاح أبيض).. بحوزة (4 متهمين).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية البؤر الإجرامية الامن العام الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية

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