بقوة 4.2 درجة.. زلزال يضرب بحر إيجة بتركيا

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر في بحر إيجة اليوم الاثنين قبالة سواحل ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان بأن الزلزال وقع عند الساعة 07.24 بتوقيت جرينتش، وعلى عمق 9.65 كلم.

وأضافت أن مركز الزلزال على بعد 195.27 كلم من منطقة داتشا في ولاية موغلا.

يذكر أن بحر إيجة، وهو ممتد من البحر الأبيض المتوسط، يقع بين اليونان من ناحيتي الغرب والشمال، وتركيا من ناحية الشرق، وجزيرة كريت إلى الجنوب ويتصل ببحر مرمرة عن طريق مضيق الدردنيل.