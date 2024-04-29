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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلاب جامعة ملبورن الأسترالية يواصلون الاعتصام تضامنا مع غزة لليوم الخامس

أرشيفية
أرشيفية

واصل طلبة جامعة ملبورن الأسترالية، اليوم الإثنين، اعتصامهم داخل الخيام التي نصبوها في حرم الجامعة منذ خمسة أيام، تضامنا مع قطاع عزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية عبر الطلبة من خلال اعتصامهم عن تضامنهم مع طلبة قطاع غزة الذين حرموا من استكمال تعليمهم المدرسي والجامعي منذ بدء العدوان.

وقالت الوكالة  أن الطلبة مصرون على الاستمرار بالاعتصام داخل الجامعة للضغط على إدارتها من أجل تغيير سياساتها ومواقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت أهمية الحراك الطلابي في جميع أنحاء العالم في التأثير على الرأي العام وحشد الدعم والتضامن والضغط من أجل إنهاء العدوان على أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أن اعتصام طلبة جامعة ملبورن، دفع نائب رئيس الجامعة إلى تقديم استقالته، مشيرة إلى أن الطلبة سيواصلون حملتهم للتأثير على مؤسسات تعليمة أخرى.

وتسبب عدوان الاحتلال المتواصل على الفلسطينيين في قطاع غزة بحرمان 625 ألف طالب وطالبة من استكمال تعليمهم، كما تسبب باستشهاد أكثر من 6,417 طالبا، وتعرض أكثر من 60% من المباني المدرسية للقصف أو الضرر بشكل مباشر.

يذكر أن الجامعات الاميركية تعيش حراكا طلابيا، منذ نحو 12 يوما تضامنا مع فلسطين، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واتسعت رقعة الحراك الطلابي الرافض للعدوان على قطاع غزة، لتصل إلى بعض الجامعات في الدول الأوروبية وكندا وأستراليا.

جامعة ملبورن الأسترالية اعتصام قطاع عزة عدوان إسرائيلي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

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