حير العلماء لآلاف السنين.. كشف لغز بناء الأهرامات|التفاصيل الكاملة

رغم عدم توصل العلماء لتفسير طريقة بناء الأهرامات الحقيقية على مدار آلاف السنين، اكتشف علماء الفيزياء أخيرا كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر في ظل عدم وجود آلات أو معدات ثقيلة لدعم جهودهم.

لغز بناء الأهرامات

تم التفكير في الطريقة التي اتبعها القدماء من الحضارات القديمة في بناء الأهرامات، ولتحديد طريقة البناء كان حجم الهرم الأكبر في الجيزة 147 مترًا عند بنائه لأول مرة ما جعله أطول هيكل في العالم لأكثر من 3800 عام.

وحسب مجلة “supercarblondie” توصل فريق من العلماء من جامعة أمستردام إلى اكتشاف رائد حول الكيفية التي يعتقدون بها أن المصريين القدماء بنوا الأهرامات.

وركز فريق الفيزيائيين، بقيادة الدكتور دانييل بون، على لوحة جدارية في مقبرة تحوت حتب - "الزعيم العظيم ".

لوحة تفسر طريقة بناء الأهرامات

ويبدو أن اللوحة، التي يعود تاريخها إلى عام 1900 قبل الميلاد، تظهر تقنية بناء وهي تصور 172 رجلاً يحركون تمثالًا بحبال مربوطة بمزلجة.

ويعتقد العلماء أن اكتشاف المياه قد أدى أخيرًا إلى حل كيفية بناء الهرم الأكبر في جامعة أمستردام

وأمام الزلاجة، فيما يبدو أنها الجيزة أو المنطقة المحيطة بها، يمكن رؤية الماء على الرمال.

وبسبب فضولهم، قرر الفريق تجربة الأمر بأنفسهم لاختبار نظريتهم وبالتوجه إلى مصر قاموا ببناء هرمهم الخاص على نطاق أصغر بكثير.

وخلال تجربتهم، اتضح أنه إذا كانت الرمال جافة، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين كتل وهذا يمثل عقبات، تجعل الأجسام المتحركة أكثر صعوبة.

المياه وبناء الأهرامات

وبإضافة الكمية المناسبة من الماء، يتم تجنب هذه الكتل وتبقى الرمال ناعمة. وقال بون لمجلة “لايف ساينس” في مقابلة عام 2016: “إذا كنت تستخدم الرمال الجافة، فلن تعمل بشكل جيد، ولكن إذا كانت الرمال رطبة جدًا، فلن تعمل أيضًا. هناك صلابة مثالية”.

وفي السابق، كان يُعتقد أن استخدام المياه كان احتفاليًا، وليس عمليًا في المساعدة في البناء. وتم شرح العلم في النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في رسائل المراجعة الفيزيائية .

وتابع الفريق: "يتم تقليل الاحتكاك المنزلق على الرمال بشكل كبير عن طريق إضافة بعض الماء - ولكن ليس كثيرًا ويعتقد العلماء أن اكتشاف المياه قد أدى أخيرًا إلى حل كيفية بناء الهرم الأكبر".

وفي وجود الكمية الصحيحة من الماء، تكون رمال الصحراء الرطبة أقوى بمرتين من الرمال الجافة وتنزلق الزلاجة بسهولة أكبر على رمال الصحراء الصلبة، وذلك ببساطة لأن الرمال لا تتراكم أمام الزلاجة كما يحدث في حالة الرمال الجافة”.

وأوضح الفريق لصحيفة واشنطن بوست: "لقد فوجئت للغاية بمدى إمكانية تقليل قوة السحب بما يصل إلى 50% ما يعني أن المصريين كانوا بحاجة إلى نصف الرجال فقط لسحب الرمال الرطبة مقارنة بالرمال الجافة".