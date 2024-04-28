فرح أسطوري استمر 4 أيام لملياردير أمريكي أمام الأهرامات.. تفاصيل

علق زاهي حواس عالم المصريات، على الفرح الأسطوري 4 ليالي لملياردير أمريكي في مصر أمام الأهرامات، قائلا: عائلة العريس زارت مصر منذ أكثر من 15 عام، وعندما قرر الزواج، اختار مصر.

وأضاف زاهي حواس، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج مع خيري المذاع على قناة المحور، أن الفرح كان يضم كبار الشخصيات الأمريكية، كان هناك حفل لهم في قصر محمد علي.

واسترسل: قمنا بتقديم عشاء للأزواج في المتحف المصري الكبير، متابعا: قمت بإهدائه كتاب عن الآثار المصرية، بالإضافة إلى كتاب للأطفال.

وأوضح أن الفرح لم يكن صاخبا وكان هناك احترام وتقدير لأثار مصر الفرعونية وسط الأهرامات، بالإضافة إلى حفل أسطوري في جنوب الهرم في الصحراء.