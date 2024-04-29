عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الصحف الإماراتية اليوم| بلينكن يصل السعودية لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة.. استمرار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.. فرنسا: محادثات وقف إطلاق النار بغزة تحرز تقدماً

الصحف الاماراتية
الصحف الاماراتية

ماكرون يدعم إنشاء دفاع أوروبي قوي يشمل النووي

أوكرانيا تعترف بتدهور الجبهة أمام «نجاحات» روسية

الرئيس الصيني يجري زيارة دولة إلى فرنسا

الرماد يهدد سكان إندونيسيا عقب ثوران بركان إيبو


تناولت الصحف الاماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية.

محليا، أفادت البيان بأن دولة الإمارات وأوكرانيا أنجزتا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي تعد أحدث اتفاقية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات والهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031.

وبعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتعزيز وصول المصدّرين من كلا الجانبين إلى الأسواق.

قالت صحيفة الاتحاد إن المركز الوطني للأرصاد ناشد أفراد الجمهور إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء المطر.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية والرياح القوية التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا. وطالب بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

ونبه الأرصاد إلى ضرورة متابعة آخر المستجدات الجوية عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية، والاستعداد لتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

عربيا واقليميا، قالت صحيفة البيان إن وصل إلى السعودية صباح اليوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضمن جولة في المنطقة تشمل الأردن وإسرائيل  لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في الرياض عددا من المسؤولين السعوديين لبحث الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى ضمان استمرار المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق سراح المحتجزين.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أمس الأحد خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض:"علينا أن ننتقل من الكلام إلى الفعل، إلى خطوات ملموسة على الأرض وهذا ما سأناقشه مع وزير الخارجية الأمريكي".


أبرزت صحيفة الخليج اعلان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الاثنين، أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدماً.

وقال لرويترز في العاصمة السعودية الرياض: «الأمور تمضي قدماً، لكن عليك دائماً أن تكون حذراً في هذه المناقشات والمفاوضات. الوضع في غزة كارثي، ونحن بحاجة لوقف إطلاق النار».

ويزور سيجورنيه الرياض، حيث من المقرر أن يلتقي وزراء آخرين من دول عربية وغربية، بالإضافة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

في سياق متصل وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى السعودية، الاثنين، في أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط، تهدف إلى مناقشة الوضع في غزة بعد الحرب مع الشركاء العرب.

دوليا، قالت صحيفة البيان إن المحتجون في الجامعات الأمريكية واصلوا احتجاجاتهم المؤيدة للفلسطينيين مطلع الأسبوع، على الرغم من اعتقال الشرطة المزيد من المشاركين فيها بحرم الجامعات.

واشتدت المناوشات بين محتجين داعمين لإسرائيل وآخرين داعمين للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا، حيث أقام الطلاب خيمة للاعتصام في الأسبوع الماضي.

ويعارض المحتجون الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، ويطالبون بوقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على «حماس» في غزة، فضلاً عن مطالبة الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع الجيش، وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

أفادت صحيفة الخليج بأن قائد الجيش الأوكراني أقر بأنّ الوضع في الميدان «تدهور»، وأنّ الجيش الروسي يحقّق «نجاحات تكتيكية» في الجبهة، فيما أكّدت موسكو سيطرة قواتها على بلدة في دونيتسك شرق أوكرانيا، وضرب 3 مطارات عسكرية أوكرانية والقضاء على 1145 جندياً خلال 24 ساعة.

أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، أمس الأحد، أنّ الوضع على الجبهة «تدهور» مع تحقيق القوات الروسية التي تهاجم على طول خط المواجهة «نجاحات تكتيكية» في عدة مناطق. وأوضح سيرسكي أنّ القتال في شرق أوكرانيا تفاقم مع تراجع القوات الأوكرانية إلى مواقع جديدة في ثلاث بلدات على الأقل على طول جبهة القتال. وأضاف على تطبيق تيليغرام أنّ القوات الأوكرانية اتخذت مواقع جديدة غربي بلدات بيرديتشي وسيمينيفكا ونوفوميخيليفكا.

وأشارت صحيفة الاتحاد إلى دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تطوير دفاع أوروبي يمكن الاعتماد عليه، من خلال إضافة الأسلحة النووية الفرنسية إلى النقاش، ما عرضه لسيل من الانتقادات من المعارضة التي اتهمته ب «التنازل» عن السيادة الوطنية وأنّه بات «خطراً وطنياً»، وبعد التأكيد على حاجة أوروبا إلى وضع خطة للدفاع عن نفسها في عالم متزايد العداء خلال كلمة ألقاها الأسبوع الماضي، اتخذ ماكرون خطوة إضافية في محاولة للضغط من أجل إجراء محادثات مع الدول الأوروبية الأخرى حول الأسلحة النووية.

وقال ماكرون، في جلسة لتلقي الأسئلة والإجابة عليها مع طلاب أوروبيين نظمتها مجموعة من الصحف الفرنسية ونشرت أمس الأحد: «أنا أؤيد فتح هذا النقاش الذي يجب أن يشمل الدفاع الصاروخي والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية لأولئك الذين يملكونها أو الذين لديهم أسلحة نووية أمريكية على أراضيهم».

ذكرت صحيفة البيان أن ثوران بركان جبل إيبو، في وقت مبكر أمس، تسبب بانتشار أبخرة ضارة في إندونيسيا، الأمر الذي دعا الوكالة الإقليمية للتخفيف من حدة الكوارث إلى توزيع أقنعة واقية على سكان 16 قرية بضاحية هالماهيرا الغربية بإقليم مالوكو الشمالية.

وأوضح هالبر سفيان أسود، نائب مسؤول شؤون الطوارئ واللوجستيات في ضاحية هالماهيرا الغربية، لوكالة أنتارا في مدينة تيرنيت، أن الوكالة أرسلت موظفين لتفقد حالة السكان الذين يقيمون في 16 قرية في محيط جبل إيبو.

وأكد أن توزيع الأقنعة يهدف إلى مساعدة السكان على حماية أنفسهم من الرماد البركاني الذي ينفثه البركان.

أفادت صحيفة الاتحاد بأن الرئيس الصيني شي جين بيغ يجري زيارة دولة لفرنسا في 6  و7 من مايو المقبل، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان "تأتي الزيارة بمناسبة الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وبعد زيارة رئيس الجمهورية إلى بكين وكانتون في أبريل 2023".

وتأتي الزيارة في مستهل أول جولة أوروبية للرئيس الصيني منذ جائحة كوفيد-19.
وأضافت الرئاسة الفرنسية "ستشمل المباحثات الأزمات الدولية والمسائل التجارية والتعاون العلمي والثقافي والرياضي.

إطلاق النار في غزة إطلاق النار بغزة إطلاق النار الجامعات الأمريكية التجارة الخارجية الرئيس الصينى الرسوم الجمركية الشراكة الاقتصادية الشاملة الشراكة الاقتصادية الصحف الإماراتية الصحف الإماراتية اليوم فرنسا غزة بعد الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

رئيس الوزراء : 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجيء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

موضوعات متعلقة

العمل في أسبوع.. وظائف لذوي الهمم.. وإطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

دعاء المطر .. ردده يفك الكرب ويزيل الهم ويفتح أبواب الرزق

العمل في أسبوع.. تراخيص مؤقتة لمراكز التدريب.. وإيقاف شركات إلحاق العمالة المخالفة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

العمل في 7 أيام.. وظائف بالمحافظات.. وتنفيذ برنامج فحص مهني بين مصر والسعودية

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ترشيحاتنا

حريق هائل يلتهم 30 نخلة بالأقصر ولجنة لحصر التلفيات.. شاهد

إعادة الدراسة بالجامعات المصرية لهؤلاء الطلاب.. "التعليم العالي" ترد على “الهجرة”  بشأن العائدين من روسيا

تطور عاجل في مفاوضات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

الصحف الإماراتية اليوم| بلينكن يصل السعودية لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة.. استمرار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.. فرنسا: محادثات وقف إطلاق النار بغزة تحرز تقدماً

بلينكن: يجب الوصول إلى هدنة في غزة وإدخال المزيد من المساعدات

رياح وتقلبات جوية.. تحذيرات من طقس اليوم وانكسار درجات الحرارة ليلا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم غريب.. غادة عبدالرازق بفستان يثير الجدل بمهرجان إيمي جالا

أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

أنيق جدا .. فستان أسما إبراهيم في دبي يثير السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف سبب زيادة جلطات القلب والموت المفاجئ للشباب

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ