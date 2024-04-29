الصحف الإماراتية اليوم| بلينكن يصل السعودية لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة.. استمرار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.. فرنسا: محادثات وقف إطلاق النار بغزة تحرز تقدماً

ماكرون يدعم إنشاء دفاع أوروبي قوي يشمل النووي

أوكرانيا تعترف بتدهور الجبهة أمام «نجاحات» روسية

الرئيس الصيني يجري زيارة دولة إلى فرنسا

الرماد يهدد سكان إندونيسيا عقب ثوران بركان إيبو



تناولت الصحف الاماراتية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية.

محليا، أفادت البيان بأن دولة الإمارات وأوكرانيا أنجزتا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي تعد أحدث اتفاقية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات والهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031.

وبعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتعزيز وصول المصدّرين من كلا الجانبين إلى الأسواق.

قالت صحيفة الاتحاد إن المركز الوطني للأرصاد ناشد أفراد الجمهور إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء المطر.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية والرياح القوية التي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا. وطالب بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

ونبه الأرصاد إلى ضرورة متابعة آخر المستجدات الجوية عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية، والاستعداد لتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

عربيا واقليميا، قالت صحيفة البيان إن وصل إلى السعودية صباح اليوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضمن جولة في المنطقة تشمل الأردن وإسرائيل لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن في الرياض عددا من المسؤولين السعوديين لبحث الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار في غزة، إضافة إلى ضمان استمرار المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق سراح المحتجزين.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد أمس الأحد خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض:"علينا أن ننتقل من الكلام إلى الفعل، إلى خطوات ملموسة على الأرض وهذا ما سأناقشه مع وزير الخارجية الأمريكي".



أبرزت صحيفة الخليج اعلان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الاثنين، أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدماً.

وقال لرويترز في العاصمة السعودية الرياض: «الأمور تمضي قدماً، لكن عليك دائماً أن تكون حذراً في هذه المناقشات والمفاوضات. الوضع في غزة كارثي، ونحن بحاجة لوقف إطلاق النار».

ويزور سيجورنيه الرياض، حيث من المقرر أن يلتقي وزراء آخرين من دول عربية وغربية، بالإضافة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

في سياق متصل وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى السعودية، الاثنين، في أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط، تهدف إلى مناقشة الوضع في غزة بعد الحرب مع الشركاء العرب.

دوليا، قالت صحيفة البيان إن المحتجون في الجامعات الأمريكية واصلوا احتجاجاتهم المؤيدة للفلسطينيين مطلع الأسبوع، على الرغم من اعتقال الشرطة المزيد من المشاركين فيها بحرم الجامعات.

واشتدت المناوشات بين محتجين داعمين لإسرائيل وآخرين داعمين للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا، حيث أقام الطلاب خيمة للاعتصام في الأسبوع الماضي.

ويعارض المحتجون الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة، ويطالبون بوقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على «حماس» في غزة، فضلاً عن مطالبة الجامعات بوقف الاستثمار في الشركات الإسرائيلية التي تتعامل مع الجيش، وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

أفادت صحيفة الخليج بأن قائد الجيش الأوكراني أقر بأنّ الوضع في الميدان «تدهور»، وأنّ الجيش الروسي يحقّق «نجاحات تكتيكية» في الجبهة، فيما أكّدت موسكو سيطرة قواتها على بلدة في دونيتسك شرق أوكرانيا، وضرب 3 مطارات عسكرية أوكرانية والقضاء على 1145 جندياً خلال 24 ساعة.

أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، أولكسندر سيرسكي، أمس الأحد، أنّ الوضع على الجبهة «تدهور» مع تحقيق القوات الروسية التي تهاجم على طول خط المواجهة «نجاحات تكتيكية» في عدة مناطق. وأوضح سيرسكي أنّ القتال في شرق أوكرانيا تفاقم مع تراجع القوات الأوكرانية إلى مواقع جديدة في ثلاث بلدات على الأقل على طول جبهة القتال. وأضاف على تطبيق تيليغرام أنّ القوات الأوكرانية اتخذت مواقع جديدة غربي بلدات بيرديتشي وسيمينيفكا ونوفوميخيليفكا.

وأشارت صحيفة الاتحاد إلى دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تطوير دفاع أوروبي يمكن الاعتماد عليه، من خلال إضافة الأسلحة النووية الفرنسية إلى النقاش، ما عرضه لسيل من الانتقادات من المعارضة التي اتهمته ب «التنازل» عن السيادة الوطنية وأنّه بات «خطراً وطنياً»، وبعد التأكيد على حاجة أوروبا إلى وضع خطة للدفاع عن نفسها في عالم متزايد العداء خلال كلمة ألقاها الأسبوع الماضي، اتخذ ماكرون خطوة إضافية في محاولة للضغط من أجل إجراء محادثات مع الدول الأوروبية الأخرى حول الأسلحة النووية.

وقال ماكرون، في جلسة لتلقي الأسئلة والإجابة عليها مع طلاب أوروبيين نظمتها مجموعة من الصحف الفرنسية ونشرت أمس الأحد: «أنا أؤيد فتح هذا النقاش الذي يجب أن يشمل الدفاع الصاروخي والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة النووية لأولئك الذين يملكونها أو الذين لديهم أسلحة نووية أمريكية على أراضيهم».

ذكرت صحيفة البيان أن ثوران بركان جبل إيبو، في وقت مبكر أمس، تسبب بانتشار أبخرة ضارة في إندونيسيا، الأمر الذي دعا الوكالة الإقليمية للتخفيف من حدة الكوارث إلى توزيع أقنعة واقية على سكان 16 قرية بضاحية هالماهيرا الغربية بإقليم مالوكو الشمالية.

وأوضح هالبر سفيان أسود، نائب مسؤول شؤون الطوارئ واللوجستيات في ضاحية هالماهيرا الغربية، لوكالة أنتارا في مدينة تيرنيت، أن الوكالة أرسلت موظفين لتفقد حالة السكان الذين يقيمون في 16 قرية في محيط جبل إيبو.

وأكد أن توزيع الأقنعة يهدف إلى مساعدة السكان على حماية أنفسهم من الرماد البركاني الذي ينفثه البركان.

أفادت صحيفة الاتحاد بأن الرئيس الصيني شي جين بيغ يجري زيارة دولة لفرنسا في 6 و7 من مايو المقبل، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان "تأتي الزيارة بمناسبة الذكرى الستين لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وبعد زيارة رئيس الجمهورية إلى بكين وكانتون في أبريل 2023".

وتأتي الزيارة في مستهل أول جولة أوروبية للرئيس الصيني منذ جائحة كوفيد-19.

وأضافت الرئاسة الفرنسية "ستشمل المباحثات الأزمات الدولية والمسائل التجارية والتعاون العلمي والثقافي والرياضي.